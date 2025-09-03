聽新聞
0:00 / 0:00
美撤銷台積電南京廠豁免 「前工程師議員」曝恐箝制未來布局
美國政府撤銷台積電南京廠豁免的消息一出，外界關切半導體供應鏈與產業戰略布局的後續影響。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今直言，美國「卡」台積電南京廠，不只限制中國大陸，恐箝制台積電未來布局。
曾獻瑩說，美國此舉最核心的目的在於限制中國大陸的AI發展，避免中國取得先進製程。雖然南京廠本身並非先進製程，但這次被限制的關鍵是「設備與材料」，意味著台積電未來若想在中國進行製程升級，恐怕將受到阻礙。
他強調，美方不僅僅希望台積電赴美投資，更進一步透過政策限制，阻止台積電在中國大陸加大投資或提升製程。「這不是單純南京廠營收對台積電影響大不大的問題，而是美國的手已經伸得更長，要管制台積電的布局動作，特別是針對中國大陸。」
曾獻瑩談及，經濟部認為南京廠僅佔台積電產能約3%，影響有限，他認為經濟部不能只從短期產能比例來看，而必須從台積電長期布局與產業發展的戰略角度審視。
他說，中國大陸的晶片市場需求只會持續的增長，「台積電的全球布局策略，未來恐怕將持續受到美國的限制，這才是對整體產業發展更深層的挑戰。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言