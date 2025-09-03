快訊

美撤銷台積電南京廠豁免 「前工程師議員」曝恐箝制未來布局

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台積電南京廠遭美國取消豁免權，未來出口受管制的半導體設備、原料或零件至該廠時，必須單獨申請許可證。本報資料照片
美國政府撤銷台積電南京廠豁免的消息一出，外界關切半導體供應鏈與產業戰略布局的後續影響。台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今直言，美國「卡」台積電南京廠，不只限制中國大陸，恐箝制台積電未來布局。

曾獻瑩說，美國此舉最核心的目的在於限制中國大陸的AI發展，避免中國取得先進製程。雖然南京廠本身並非先進製程，但這次被限制的關鍵是「設備與材料」，意味著台積電未來若想在中國進行製程升級，恐怕將受到阻礙。

他強調，美方不僅僅希望台積電赴美投資，更進一步透過政策限制，阻止台積電在中國大陸加大投資或提升製程。「這不是單純南京廠營收對台積電影響大不大的問題，而是美國的手已經伸得更長，要管制台積電的布局動作，特別是針對中國大陸。」

曾獻瑩談及，經濟部認為南京廠僅佔台積電產能約3%，影響有限，他認為經濟部不能只從短期產能比例來看，而必須從台積電長期布局與產業發展的戰略角度審視。

他說，中國大陸的晶片市場需求只會持續的增長，「台積電的全球布局策略，未來恐怕將持續受到美國的限制，這才是對整體產業發展更深層的挑戰。」

美國 台積電 曾獻瑩 半導體 工程師

