宏碁首款搭載聯發科Kompanio Ultra處理器 擴大Chromebook布局

經濟日報／ 特派記者吳凱中／德國柏林3日電
宏碁董事長陳俊聖（右）3日於德國柏林IFA 2025大展上宣布推出Acer Chromebook Plus Spin 514，首度搭載內建NPU的聯發科Kompanio Ultra處理器。記者吳凱中／攝影
宏碁董事長陳俊聖（右）3日於德國柏林IFA 2025大展上宣布推出Acer Chromebook Plus Spin 514，首度搭載內建NPU的聯發科Kompanio Ultra處理器。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）持續擴大Chromebook布局，3日於德國柏林IFA 2025大展上宣布推出Acer Chromebook Plus Spin 514，首度搭載內建NPU的聯發科（2454）Kompanio Ultra處理器。宏碁指出，此款全新可翻轉的高階筆記型電腦結合高效AI運算效能與強大電池續航力，外型纖薄仍堅固耐用。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，宏碁很高興推出首款搭載聯發科技Kompanio Ultra 處理器的Chromebook，將AI功能提升到全新境界，進一步強化Acer Chromebook的多工處理、內容創作與生產力表現。Acer Chromebook Plus Spin 514擁有強大的效能、AI 工具，以及堅固耐用且具備高質感的機身設計，助力創作者、專業人士與老師隨時隨地在創作及工作上發揮生產力。

聯發科技客戶運算與顯示事業部AVP PD Rajput表示，聯發科技與宏碁和Google長期密切合作，確保Chromebook Plus Spin 514搭載目前ChromeOS最先進的AI功能，加上新一代高效且節能的聯發科技Kompanio Ultra旗艦晶片，為使用者提供長時間的生產力、遊戲、串流等多元應用。

全新Acer Chromebook Plus Spin 514（CP514-5HN）讓使用者得以發揮最新ChromeOS功能，搭載聯發科技迄今為止最先進的Chromebook處理器Kompanio Ultra，並內建50 TOPS AI運算效能，實現裝置端的生成式AI體驗。Acer Chromebook Plus Spin 514亦支援即時任務的自動化處理、個人化運算，以及安全的離線操作。

全新Chromebook內建Arm Immortalis-G925 MC11 GPU可帶來出色的圖像效能，讓創作者能夠專注於編輯、渲染與建模作業。此外，高效能的Kompanio Ultra提供最長達17小時的電池續航力，不需充電即可滿足一整天的工作或學習需求。

Acer Chromebook Plus Spin 514內建Google AI功能，幫助使用者以更直覺的方式進行搜尋、整合工作流程、寫作或創作內容。智慧分組（Smart Grouping）可讓使用者依類別整理標籤頁、文件與應用程式，無需在檔案與網站間反覆搜尋；而Gallery Image Generation 則支援裝置內建的AI影像編輯功能；專屬的快速插入鍵（Quick Insert Key）可一鍵存取工具、選單與各類應用程式，包含客製化的AI圖像合成。

宏碁同步推出兩款全新Chromebox機型，專為有固定式ChromeOS解決方案需求的環境打造，如學校實驗室、中小型企業、招待大廳等第一線面對客戶的場域，以及零售門市中的自助服務機台與數位電子看板。

AI 宏碁 聯發科 Chromebook

