快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

國際大廠加速投入 集邦估2030年AR眼鏡出貨量3210萬台

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR眼鏡原型，及Meta預計在近期發布AR眼鏡Celeste，市場對AR裝置的關注程度開始升溫，加上OLEDoS產品價格下跌，預計2025年全球AR出貨量將達60萬台。

長期而言，訊息提示類AR市場的成長動能強勁，2028年開始伴隨高階全彩AR技術趨於完善，來自國際大廠設計更臻成熟的產品陸續問世，將推升出貨量於2030年達3,210萬台。從區域出貨占比觀察，目前中國大陸市場為出貨主力，但隨著Meta、Google等科技巨頭加入，預計2030年中國大陸市場的出貨占比將降至50.2%。

TrendForce表示，AI技術讓消費者對AR眼鏡應用有更明確的想像，也助益市場逐步形成規格共識。以光引擎為例，品牌針對消費者需求，開始要求光引擎功耗必須小於300mW、排水體積應小於1cc、重量小於3g等。對供應商而言，這些要求雖是對原本已困難重重的技術添加挑戰，卻也有助規格發展趨於一致。

TrendForce指出，目前LEDoS與LCoS的主流面板尺寸多在0.13-0.18吋間，像素密度（PPI）都超過5,500；LEDos解析度介於640x480至720x720間，而LCoS的解析度也大多落在720x720，兩者規格無顯著差別，再加上未來為了控制成本，CMOS基板的尺寸和設計也將趨向標準化。

TrendForce指出，雖然規格一致限制了品牌差異化與產品迭代空間，但標準化有助於形成規模量體與降低成本，除了幫助整機設計與市場定位的聚焦，價格也更容易切入消費者的甜蜜點，進而促進更多潛在用戶進入AR眼鏡市場，帶動正向循環。

TrendForce認為，Meta與Google等國際大廠積極投入，正加速供應鏈的發展，包括LUMUS、Goertek、JBD、Xreal、Omnivision等供應商的加入，有望受惠於市場擴張，也進一步健全生態系，為2030年達成千萬級出貨量奠定堅實基礎。

AR

延伸閱讀

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

三星JL STUDIO跨國攜手二星META 庫克香檳胡蘿蔔主題饗宴驚艷全場

陸網科巨頭投資AI不手軟 年增1.6倍 躍居營運增長核心引擎

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

相關新聞

獨／看機器人產業發展 上銀總裁卓永財：前途無限但不會那麼快

廣達董事長林百里日前在股東會上被問及機器人展望時，曾表示在研發和利潤上「難做、又貴、又沒有客人」對此一說法，工具機零組件...

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

數位發展部今日舉辦新任部長林宜敬媒體茶敘。林宜敬表示，未來施政將延續既有基礎，鎖定三大重點：推動AI產業、強化資安韌性，...

台積電變美積電？ 卓榮泰強調「美方不會入股台積電」

針對美國對等關稅進展，行政院長卓榮泰3日指出，雖然雙方技術性磋商已大致完成，涵蓋關稅、非關稅貿易及經濟安全等面向，但最終...

工研院攜手跨域產業 孕育下世代綠領菁英

面對全球淨零趨勢，綠領人才扮演產業關鍵基石，根據環境部統計，近8年相關人才需求成長3.29倍，平均每月有近2.2萬人職缺...

工研院科技牧場驚豔智慧農漁週

工研院在農業部與經濟部產業技術司指導下，3日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業館，展出多項結合AI科技自動化與低碳循環的牧場法...

金寶下半年持平上半年 看好 SSD 與伺服器未來成長動能

金寶（2312）3日參加券商舉辦的投資論壇，總經理陳威昌表示，下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。