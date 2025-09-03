快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

台積電變美積電？ 卓榮泰強調「美方不會入股台積電」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

針對美國對等關稅進展，行政院長卓榮泰3日指出，雖然雙方技術性磋商已大致完成，涵蓋關稅、非關稅貿易及經濟安全等面向，但最終的總結性協商會議尚未召開，因此對等關稅仍暫時維持20%。

卓榮泰今日接受網路節目「齊有此理」採訪時指出，相較於新加坡，美國對台灣的談判要求更高。由於台灣對美國是貿易順差國，加上美方高度依賴台灣的高科技供應鏈，美方希望台灣能協助推動美國本土工業化，特別是晶片製造。然而，晶圓廠建置需要多年時間，短期內無法完全滿足美方需求，因此美方將《232條款》談判與對等關稅綁在一起，導致談判進展受限。

卓榮泰強調，目前，台灣談判團隊持續與美方保持密切溝通，包括過去一個月內三度進行視訊會議，期盼能盡快完成協商，讓產業界安心，避免持續處於不確定狀態。

針對外界傳出「美方意圖入股台積電（2330）」的說法，卓榮泰也嚴正澄清，台積電已公開否認，並強調「百分之百不會有台積電變美積電的情況」。目前僅有台積電既定的1,650億美元美國投資計畫，美國沒有要台積電付出什麼代價，政府站在產業全球布局的角度會給予協助，但不會強制企業進行特定投資。

