工研院攜手跨域產業 孕育下世代綠領菁英

面對全球淨零趨勢，綠領人才扮演產業關鍵基石，根據環境部統計，近8年相關人才需求成長3.29倍，平均每月有近2.2萬人職缺，企業求才若渴。工研院3日攜手台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座」，邀請華城電機、達德能源、太平洋電線電纜、亞力電機等重要企業參與，除頒發獎學金給優秀學子，同時邀請海龍離岸風電與台灣汽電共生的年輕綠領人才，向學子分享電力產業的發展前景及所需特質，期盼激發更多青年投身電力領域，推動臺灣永續能源轉型。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄指出，極端氣候影響全球，近期臺灣也因颱風導致電力系統受損，想要降低停電事故並確保供電穩定，須強化電網韌性，並導入「整合資源規劃」（Integrated Resource Planning, IRP）制度，納入電力供需兩端資源，透過科學化的分析，建立最佳電力使用組合。除了技術與制度的演進，人才亦是產業永續發展的關鍵基石。隨著新興能源與電力商機蓬勃成長，許多非傳統電力企業也積極投入電力市場，相關人才供不應求。特別是具備跨域專長的T型人才更加搶手。所謂T型人才除具備電力專業知識外，還需兼具資通訊等橫向跨域能力，方能因應瞬息萬變的職場需求。

因應電力人才需求，工研院早在2019年就攜手台灣電力與能源工程協會攜手產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，透過專業課程、獎學金培育本土綠領人才，目前已有389人次獲獎，而本次獲獎的31名學生，來自北中南各地大學，皆有望成為未來電力領域的重要菁英，此外，工研院也與臺灣大學、中山大學、成功大學合作推動跨域電力學程。針對已在職場的優秀人才，臺灣電力與能源工程協會也設置「劉書勝紀念獎」鼓勵他們持續在電力領域發揮所長，成為產業中流砥柱。

華城電機總經理許逸德表示，隨著新能源、以及新電力系統的技術演進，產業對於跨域人才需求呈現爆炸式增長，不僅需要傳統電機與電力工程背景，更需要結合數位科技、人工智慧等複合專業能力，但相對待遇部分一點都不輸其他熱門行業。以華城來說，2010年就已成立華城企業大學，提供同仁全方位進修課程，近年更進一步與工研院合作，結合產學界專業講師授課，強化員工們跨域能力，進而提升企業的產業競爭力。樂見工研院以領頭羊之姿，號召產學研們一起攜手為國孕才，所有得獎的學子們表現都十分優秀，期盼未來畢業後能持續在電力領域打拼。

「電網人才發展聯盟獎學金」旨在培育電網與電力領域人才，由工研院、台達電子、台塑工業、台灣汽電共生、台綜院、太平洋電線電纜、安瑟樂威、亞力電機、康舒科技、海龍離岸風電計畫、華城電機、健格科技、達德能源等單位所組成。本次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」，總計31名學生獲獎。如獲得「優秀專題提案獎」的大同大學電機系孫宗坤，未來投入職場後盼能參與智慧電網、儲能系統等開發；獲得「傑出專題成果獎」的勤益科技大學電機系盧詠聖，在學期間積極參與IEEE國際級會議；期盼未來在職場具備更好的競爭力；獲得「優秀學生獎學金」的臺灣科技大學電機工程系姜弘恩，參與多項產學合作計畫，更曾獲台電邀請進行專題演講，他希望畢業後能為國內電網的升級做出貢獻。

此外，本次論壇也特別邀請海龍離岸風電資深公共關係經理許雅筑、台灣汽電共生事業開發部經理何信毅，分別以「台灣離岸風電產業發展及人才需求-以海龍離岸風電計畫為例」、「電力產業職場面面觀-以電廠開發為例」為題進行專題演講，分享電力產業商機與前景。

針對全球淨零排放趨勢與電力產業發展需求，工研院已擘劃的「2035技術策略與藍圖」，也將電力議題納入「永續環境」領域中，期能攜手產官學研的力量，突破產業框架，發揮臺灣的淨零永續的價值，發展相對應的先進技術，搶先布局未來所需的競爭力。