光學股點火 蘋果新機加無人機多題材添柴

光學族群今天成為盤中焦點，除了蘋果新機效應、近期市場關注的無人機、機器人題材都吸引資金卡位，大立光、玉晶光盤中股價漲逾1%，佳凌亮燈漲停，亞光、揚明光、佳能等個股也全面走揚。

光學股受到市場資金轉進，業界人士解讀，除了蘋果新機效應，近期市場關注的無人機、機器人題材，都被視為光學元件需求的新引擎。

無人機在軍工與商用市場的應用快速擴大，帶動高階鏡頭、感測元件需求同步提升；機器人領域呈現上升成長趨勢，成長主軸聚焦智慧基礎建設與工業自動化，扮演「機器人之眼」的鏡頭與模組需求攀升，吸引資金積極卡位相關概念股。

觀察光學股今天走勢，指標股大立光、玉晶光今天盤中都漲逾1%；亞光盤中漲幅超過5%，揚明光漲逾6%、佳凌強攻登上漲停，佳能也在買盤點火下，股價漲逾3%。

佳能積極布局機器視覺與無人機市場，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且視覺模組產品單價（ASP）更高；無人機方面，將從模組供應跨足至整機出貨，最快2026年第2季開始挹注營收，主要客戶來自歐美與中國的消費型無人機品牌。

佳能預估，機器視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。

亞光指出，無人機營收占比約3%，仍然偏低，但年成長幅度達2倍，預估今、明年會持續成長，亞光也已與多家人形機器人業者合作，正在小量測試階段。

佳凌為拓展營運動能，同樣鎖定低軌衛星、無人機及重型車輛、船舶等新產業，無人機部分陸續有專案展開，從紅外線到影像鏡頭皆有出貨，且已有營收貢獻。