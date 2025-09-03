光學股點火 蘋果新機加無人機多題材添柴
光學族群今天成為盤中焦點，除了蘋果新機效應、近期市場關注的無人機、機器人題材都吸引資金卡位，大立光、玉晶光盤中股價漲逾1%，佳凌亮燈漲停，亞光、揚明光、佳能等個股也全面走揚。
光學股受到市場資金轉進，業界人士解讀，除了蘋果新機效應，近期市場關注的無人機、機器人題材，都被視為光學元件需求的新引擎。
無人機在軍工與商用市場的應用快速擴大，帶動高階鏡頭、感測元件需求同步提升；機器人領域呈現上升成長趨勢，成長主軸聚焦智慧基礎建設與工業自動化，扮演「機器人之眼」的鏡頭與模組需求攀升，吸引資金積極卡位相關概念股。
觀察光學股今天走勢，指標股大立光、玉晶光今天盤中都漲逾1%；亞光盤中漲幅超過5%，揚明光漲逾6%、佳凌強攻登上漲停，佳能也在買盤點火下，股價漲逾3%。
佳能積極布局機器視覺與無人機市場，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且視覺模組產品單價（ASP）更高；無人機方面，將從模組供應跨足至整機出貨，最快2026年第2季開始挹注營收，主要客戶來自歐美與中國的消費型無人機品牌。
佳能預估，機器視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。
亞光指出，無人機營收占比約3%，仍然偏低，但年成長幅度達2倍，預估今、明年會持續成長，亞光也已與多家人形機器人業者合作，正在小量測試階段。
佳凌為拓展營運動能，同樣鎖定低軌衛星、無人機及重型車輛、船舶等新產業，無人機部分陸續有專案展開，從紅外線到影像鏡頭皆有出貨，且已有營收貢獻。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言