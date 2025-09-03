聽新聞
新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐
數位發展部今日舉辦新任部長林宜敬媒體茶敘。林宜敬表示，未來施政將延續既有基礎，鎖定三大重點：推動AI產業、強化資安韌性，以及加強打詐。
在AI產業方面，林宜敬指出將透過算力、資料、人才、行銷與資金五大政策工具，打造健康的軟體產業生態系，推動產業從承接「專案」（Project）導向，轉型為具備規模化能力的「產品」（Product）導向，讓業者能同時解決社會問題並獲利。他直言，台灣硬體產業全球領先，但軟體產業太弱，關鍵在於沒有健康的生態體系，未來必須朝產品化或模組化發展，「希望軟體產業也能賺大錢」。
在資安部分，他提醒台灣是駭客攻擊最密集的地區，數發部將結合資安院、資安署及民間力量，守護政府部門與產業供應鏈的韌性。
而在打詐上，林宜敬直言「詐騙就是好人與壞人的攻防」，並強調詐騙已成龐大產業，甚至在緬甸形成城鎮規模。他呼籲 Google、Meta 等平台應「站在好人的一方」，與政府合作堵詐，數發部的爭取也促使Meta在全球下架數百萬個問題粉絲頁。
