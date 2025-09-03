數發部重點任務之一 林宜敬：打造數位產業生態系

新任數發部長林宜敬3日指出，未來將以人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時推動建置數位憑證皮夾等數位政府建設。他強調，數發部的重點工作項目之一就是打造適合軟體產業發展的生態系，讓更多公司能把既有的發展計劃商轉成商品並從中獲取利潤。

林宜敬今日上午舉行媒體茶敘，他指出，「黃規林隨」會是他接下來的主要工作之一，將在前部長黃彥男所打下的基礎上，繼續以AI產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時加強數位政府方面的建設。

林宜敬說，首先，在建構台灣AI產業生態系部分，將透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，建構一個健康的軟體產業生態系。

對於AI生態系的建置，林宜敬表示，從世界科技產業的發展歷史中可以看到，科技產業尤其是軟體產業的創新與突破，通常來自民間產業的自由競爭，而數發部最大的職責，是創造一個適合台灣AI、資安、資訊服務等產業成長茁壯的產業環境，盼藉此讓台灣資訊產業在幫助社會解決問題的同時，也能獲得豐厚利潤。

數位產業賺大錢的宣示，是否有具體做法，林宜敬再度強調，當然數位產業是數位發展部最重要的工作之一，當然希望軟體產業再幫我們解決社會問題之餘，也可以賺大錢，這也是他一再強調。

林宜敬說，數發部的重要工作就是要創造一個「生態系」，雖然台灣硬體產業很強，但台灣的軟體產業相對來說是「相當弱的」，其中最大原因就是硬體產業已經有了一個強大的生態產業鏈，但台灣軟體產業並沒有一個健康的生態系，這也包含台灣應該要有更多公司可以製作更多產品，把現在既有的發展計劃都可以商轉成產品。

他重申，希望軟體產業在發展過程中，不僅可以解決既有問題外，也不要帶來更多問題。