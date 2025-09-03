快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

數發部重點任務之一 林宜敬：打造數位產業生態系

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

新任數發部長林宜敬3日指出，未來將以人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時推動建置數位憑證皮夾等數位政府建設。他強調，數發部的重點工作項目之一就是打造適合軟體產業發展的生態系，讓更多公司能把既有的發展計劃商轉成商品並從中獲取利潤。

林宜敬今日上午舉行媒體茶敘，他指出，「黃規林隨」會是他接下來的主要工作之一，將在前部長黃彥男所打下的基礎上，繼續以AI產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時加強數位政府方面的建設。

林宜敬說，首先，在建構台灣AI產業生態系部分，將透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，建構一個健康的軟體產業生態系。

對於AI生態系的建置，林宜敬表示，從世界科技產業的發展歷史中可以看到，科技產業尤其是軟體產業的創新與突破，通常來自民間產業的自由競爭，而數發部最大的職責，是創造一個適合台灣AI、資安、資訊服務等產業成長茁壯的產業環境，盼藉此讓台灣資訊產業在幫助社會解決問題的同時，也能獲得豐厚利潤。

數位產業賺大錢的宣示，是否有具體做法，林宜敬再度強調，當然數位產業是數位發展部最重要的工作之一，當然希望軟體產業再幫我們解決社會問題之餘，也可以賺大錢，這也是他一再強調。

林宜敬說，數發部的重要工作就是要創造一個「生態系」，雖然台灣硬體產業很強，但台灣的軟體產業相對來說是「相當弱的」，其中最大原因就是硬體產業已經有了一個強大的生態產業鏈，但台灣軟體產業並沒有一個健康的生態系，這也包含台灣應該要有更多公司可以製作更多產品，把現在既有的發展計劃都可以商轉成產品。

他重申，希望軟體產業在發展過程中，不僅可以解決既有問題外，也不要帶來更多問題。

AI 生態 軟體

延伸閱讀

影／盼打造台灣軟體生態系 林宜敬：讓產業賺大錢

刑事局：強化跨境執法及救援合作 全力打詐

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

相關新聞

獨／看機器人產業發展 上銀總裁卓永財：前途無限但不會那麼快

廣達董事長林百里日前在股東會上被問及機器人展望時，曾表示在研發和利潤上「難做、又貴、又沒有客人」對此一說法，工具機零組件...

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

數位發展部今日舉辦新任部長林宜敬媒體茶敘。林宜敬表示，未來施政將延續既有基礎，鎖定三大重點：推動AI產業、強化資安韌性，...

台積電變美積電？ 卓榮泰強調「美方不會入股台積電」

針對美國對等關稅進展，行政院長卓榮泰3日指出，雖然雙方技術性磋商已大致完成，涵蓋關稅、非關稅貿易及經濟安全等面向，但最終...

工研院攜手跨域產業 孕育下世代綠領菁英

面對全球淨零趨勢，綠領人才扮演產業關鍵基石，根據環境部統計，近8年相關人才需求成長3.29倍，平均每月有近2.2萬人職缺...

工研院科技牧場驚豔智慧農漁週

工研院在農業部與經濟部產業技術司指導下，3日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業館，展出多項結合AI科技自動化與低碳循環的牧場法...

金寶下半年持平上半年 看好 SSD 與伺服器未來成長動能

金寶（2312）3日參加券商舉辦的投資論壇，總經理陳威昌表示，下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。