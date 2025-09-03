工研院科技牧場驚豔智慧農漁週

工研院在農業部與經濟部產業技術司指導下，3日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業館，展出多項結合AI科技自動化與低碳循環的牧場法寶，包括：媲美「迴轉壽司車」的自動餵食機，讓牛牛頭好壯壯；可以幫漁民精準投餵、不浪費食物的「AI精準投餵系統」；晉升為牧場最佳「鏟屎官」的「推糞機器⼈」。讓新科技協助農林漁牧業打造永續的智慧牧場，未來更可望輸出國際市場，為全球農漁業創新注入新動能。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，AI科技無所不在，許多行業都透過AI科技的協助，提升產業效率與產品良率，更能節省人力成本、有效節能減碳，成功助攻產業轉型升級。臺灣在智慧電動化的機構設計、馬達、通訊模組與AI晶片演算法等領域，具備世界級競爭力；工研院瞄準國內中小型規模的酪農畜牧業者，攜手國內感測器、控制器、車體設計業者與系統整合商，共同開發自動化、平價與彈性客製化的模組設備，「如同農業版的特斯拉選配」，達到效益最佳化。今年在農業部指導與經濟部產業技術司補助下，工研院展示多項創新科技，提供從智慧餵食、智慧巡檢、到減碳循環再利用的前瞻解決方案，希望讓臺灣特有的牧場飼育生態系，成為全球的示範基地，進而開拓市場新契機。

在智慧餵食部分，面對勞力短缺與超高齡趨勢，要兼顧農產品的品質與效率，勢必要導入AI科技與自動化技術，實現資源最優化與低碳目標。根據2022年資料，臺灣共有562戶酪農，飼養乳牛總數約23.4萬頭，85%以上為小型牧場，整體從業人力僅約2,810人，每人每天要照顧25到45頭牛，加上超高齡社會與人力斷層，對智慧科技需求日益迫切。工研院比照家中毛小孩擁有的自動餵食機，與農業部畜產試驗所北區分所合作研發堪比「迴轉壽司車」的智慧乳牛餵飼車，可以自動推料、投餵、充電、通訊全都包！還可以AI科技感知場域環境，自主導航精準送餐，乳牛在定時少量進食下，不但提升3成泌乳量，碳排放量也減少5成，讓農牧業更智慧、飼育環境更友善！

精準飼料管理則是智慧養殖控管成本的另一項重點，甚至直接影響漁群健康，不精準的投餵不僅容易浪費，也會導致水質惡化，影響魚群成長甚至產生低溶氧死亡風險。工研院研發養殖漁「AI投餵系統」，透過水下振動及水面影像融合分析，判斷魚群攝食狀態，自動調整投餌量，避免過量餵食造成飼料剩餘。同步開發光學式「長效溶氧感測器」，可精準掌握水中溶氧變化，即時的線上水質監測，可在水質惡化的瞬間，讓漁民第一時間進行增氧搶救等動作，避免一次低氧危害事件導致漁貨大量損失風險。長效使用天數優於市售國外感測器5倍以上，更可結合投餵及水質AI監控系統，讓養殖管理更節能、更精準。臺灣精緻農業往往都在溫室中栽種，需要耗費非常多人力與時間進行照顧，工研院研發空氣擾動授粉機器人，於農業部高雄區農業改良場進行場域合作驗證，結合影像辨識、導航與滑軌控制，運⽤邊緣運算技術可精準即時辨識需要授粉的農作物，讓農作物在最適當的時間點「瓜熟蒂落」，降低⼈⼒成本、提高效率。

在智慧巡檢部分，根據2023年統計資料，臺灣有3千多間肉雞飼養場，集中在臺中以南，而部分業者選擇飼養時間較長、飼養密度較低的平飼放養方式，以提升肉質。但現在需以人力巡檢方式，每⽇頻繁進出⾼溫雞舍，可能會帶入汙染源或打擾雞隻，「雞舍管理巡檢機器人」整合⾃動排程、RGB-IR視覺與導航模組，搭配超遠端VR圖控模組，視覺辨識模組賦予機器人看見與偵測的能力，能即時掌握雞群狀態，有效降低人員頻繁進出雞舍所帶來的風險。而整體系統則如同禽類的保姆，每天可進行無死⾓巡檢，省⼯省⼒，更可跨縣市通訊調整路線，不在養雞場、一樣可以掌握！現階段雞舍管理巡檢機器人正在農業部畜產試驗所進行場域驗證，未來將陸續拓展至各民間場域實際應用。

在減碳節能部分，傳統乳牛場清潔糞便主要利用人工或自動刮糞機、水柱沖洗，臺灣雖已有牧場導入自動清糞設備，然進口系統價格高昂、維修不易，且需配合設備改良畜舍，增加落地應用困難度；也常因清洗後地面濕滑，易讓乳牛打滑受傷。工研院攜手國內廠商及農業部畜產試驗所北區分所，開發符合在地需求、成本又較國外商品低近5成的推糞機器⼈，結合電動化、智能協作及精準管理，無須改建牛舍、也不用複雜維護，還搭載智慧導航、自主避障、自動卸汙與充電等功能，即使在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，成為不怕累、不怕苦的最佳牧場鏟屎官。專為臺灣小農打造的「蔬菜管理除草機器人」，可依作物需求更換不同的功能模組，以AI技術提⾼雜草與作物的辨識準確率，像糾察隊一樣辨識雜草並準確除草，打造利於作物⽣長環境，提升產量與品質；未來還將建立臺灣雜草特化資料庫，嘉惠更多農民。⼯研院與農業部水產試驗所合作開發「養殖池排汙專家系統」，收集底泥沉積、溶氧、pH值（氫離子濃度指數）等參數，即時監測水質並自動啟動清汙，縮短傳統人力曬池與清池時間，提升產能。