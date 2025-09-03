東友無人機應用發酵 股價連三日漲停
東友（5438）積極轉型布局無人機業務，受惠於無人機國家隊題材持續發酵，3日盤中強勢鎖住漲停價28.15元，，成交量放大逾一萬張，股價已連續第三個交易日亮燈漲停，並站上近半年來新高，成為盤面矚目焦點。
東友積極搶進無人機市場，並藉由獨有的3D列印技術，為無人機客戶提供「減重」及「無須開模」的解決方案，有效降低成本並取得獨特競爭優勢。
據了解，東友已成功將其3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，且相關地面站軟體也已通過資安認證，打入政府單位應用，正式成為無人機國家隊一員。
為因應後續無人機業務需求，東友正加速建置新生產基地，為產能擴充預作準備。法人看好，隨著公司無人機相關應用於下半年開始貢獻營收，將成為未來營運成長的重要動能。
