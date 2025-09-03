快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

東友無人機應用發酵 股價連三日漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

東友（5438）積極轉型布局無人機業務，受惠於無人機國家隊題材持續發酵，3日盤中強勢鎖住漲停價28.15元，，成交量放大逾一萬張，股價已連續第三個交易日亮燈漲停，並站上近半年來新高，成為盤面矚目焦點。

東友積極搶進無人機市場，並藉由獨有的3D列印技術，為無人機客戶提供「減重」及「無須開模」的解決方案，有效降低成本並取得獨特競爭優勢。

據了解，東友已成功將其3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，且相關地面站軟體也已通過資安認證，打入政府單位應用，正式成為無人機國家隊一員。

為因應後續無人機業務需求，東友正加速建置新生產基地，為產能擴充預作準備。法人看好，隨著公司無人機相關應用於下半年開始貢獻營收，將成為未來營運成長的重要動能。

漲停 3D列印 無人機

延伸閱讀

軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

百億大單進港！3檔無人艇概念股飆速 中信造船暴衝逾一成

無人艇大單來了 造船雙雄台船、龍德造船衝漲停

雜音干擾台積電開低5元 台股開盤上漲20點

相關新聞

獨／看機器人產業發展 上銀總裁卓永財：前途無限但不會那麼快

廣達董事長林百里日前在股東會上被問及機器人展望時，曾表示在研發和利潤上「難做、又貴、又沒有客人」對此一說法，工具機零組件...

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

數位發展部今日舉辦新任部長林宜敬媒體茶敘。林宜敬表示，未來施政將延續既有基礎，鎖定三大重點：推動AI產業、強化資安韌性，...

台積電變美積電？ 卓榮泰強調「美方不會入股台積電」

針對美國對等關稅進展，行政院長卓榮泰3日指出，雖然雙方技術性磋商已大致完成，涵蓋關稅、非關稅貿易及經濟安全等面向，但最終...

工研院攜手跨域產業 孕育下世代綠領菁英

面對全球淨零趨勢，綠領人才扮演產業關鍵基石，根據環境部統計，近8年相關人才需求成長3.29倍，平均每月有近2.2萬人職缺...

工研院科技牧場驚豔智慧農漁週

工研院在農業部與經濟部產業技術司指導下，3日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業館，展出多項結合AI科技自動化與低碳循環的牧場法...

金寶下半年持平上半年 看好 SSD 與伺服器未來成長動能

金寶（2312）3日參加券商舉辦的投資論壇，總經理陳威昌表示，下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。