經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。金寶／提供
金寶（2312）3日參加券商舉辦的投資論壇，總經理陳威昌表示，下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營收將接近上半年，不會出現明顯落差。他指出，泰國第16廠生產的固態硬碟（SSD）已順利量產，並取得大型客戶認證，未來可望放量，伺服器方面，目前專注於伺服器主機板的生產，並在墨西哥廠生產，良率持續提升，有助後續成長動能。

金寶第1季受惠於部分客戶拉貨力道強勁，營收年增幅度較高，隨著4月美國公布關稅數據，市場觀望情緒升高，導致第2季業績年對年衰退，上半年仍維持成長。預期第3季需求逐步回升，第4季仍存在不確定性。

至於充電樁業務，金寶主力為交流電（AC）慢充及搭配儲能模組（Power Plug），直流電（DC）快充則已規劃，預計2026年第1季量產。他表示，電動車市場仍具不確定性，但開過電動車的使用者多半難再回到油車，仍然看好中長期需求。

在車用電子方面，金寶與兩家客戶積極合作，先從外部模組如車門控制、盲點提示切入，逐步延伸至車內控制系統及自動駕駛相關模組，屬中長期布局。

網通產方面品，金寶提供家庭與電信端設備，包括中央處理器（CPU）、Wi-Fi、光纖與機上盒（Set-top Box），目前未涉足交換器（Switch），正尋求合作夥伴。

產能規劃方面，金寶泰國13至16廠分工明確，SSD與印表機已陸續啟動；美國工廠承接國防訂單，墨西哥則支援北美需求；巴西在馬瑙斯與聖保羅設有廠區，依客戶需求配置產線。集團其他關聯企業在越南、印度與波蘭亦有據點，形成多地布局，確保彈性與韌性。

相關新聞

金寶下半年持平上半年 看好 SSD 與伺服器未來成長動能

