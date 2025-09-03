影／盼打造台灣軟體生態系 林宜敬：讓產業賺大錢

數發部部長林宜敬今天與媒體茶敘時表示，台灣有很強的硬體生態系，在國際上有很強的競爭力，雖然軟體業有的發展也不錯，但相較硬體產業就比較弱，原因就是台灣沒有軟體生態系，希望在發展AI的同時，也能打造具競爭力的軟體生態系，讓產業能賺大錢。

林宜敬說，他會持續在過去部長打下的基礎上，持續發展AI產業、資安韌性、培育人才以及打詐等作為施政重點，尤其在高科技的發展上，台灣有很強的硬體產業鍊、生態系，但是軟體產業相較於硬體就比較弱，許多軟體都是比較做客製化的服務發展，比較沒有發展成一個很強的軟體模組給客戶使用，也就是創造健康的軟體產業生態系，讓軟體產業在幫社會、客戶解決問題的同時，不去製造新的問題，而且能夠賺大錢。 數發部部長林宜敬今天與媒體茶敘時表示，會持續進行打詐工作。記者潘俊宏／攝影