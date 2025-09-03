獨／看機器人產業發展 上銀總裁卓永財：前途無限但不會那麼快

廣達董事長林百里日前在股東會上被問及機器人展望時，曾表示在研發和利潤上「難做、又貴、又沒有客人」對此一說法，工具機零組件大廠、上銀集團總裁卓永財說，機器人產業前途無限，但它要一步步發展和應用，不會那麼快。而且，工業機器人比較快，但人型機器人一定比較慢，因為牽涉它的頭腦要怎麼用。

經濟部長龔明鑫昨天參訪上銀科技，卓永財和兒子、上銀董事長卓文恒親自迎接，並逐一介紹上銀在線性滑軌、滾珠螺桿等工具機關鍵零組件上的製造成就，其中諧波減速機更是近來廣泛被討論的機器人重要零組件，它可用在機器人的微細關節，還可普遍運用在航太、醫療和光學等領域。

因為是機器人製造的關鍵零組件，台灣有多家精密機械廠投入諧波減速機製造，並正積極開拓市場，有可能在未來機器人發展中占有一席之地，上銀更是早一步已開發出來。據卓永財說，這樣重要的零組件，上銀已充份掌握其技術，並能百分之百自己製造。

卓永財說，上銀要發展機器人時，發現諧波減速機非常貴，實在沒有辦法，就想到要自己做。因為機器人關節要非常精密，但關鍵的刀具，日本刀具廠卻不願意賣，後來他就買下台灣僅有的一家在新竹的刀具廠，起初賠了很多錢，但仍堅持下來，在研發上下功發，成為現在的子公司「邁萃斯」，並成功做出諧波減速機，掌握了這項機器人的關鍵零組件，且有百分之百製造能力。