台灣三星攜手 Mark Gonzales 打造折疊機快閃體驗

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷展開異業合作，此次三星將觸角延伸至年輕世代喜愛的時尚穿搭，攜手美國傳奇滑板教父同名跨界潮牌 Mark Gonzales，自9月5日至9月21日，在台北信義新天地 新光三越A8館北大門館前東+西廣場打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7《奇想潮玩所》主題體驗活動。

Mark Gonzales 以自由、創意、隨性塗鴉的創作風格聞名，其打造的代表性小天使圖騰，深受Z世代喜愛。三星此次攜手Mark Gonzales，結合折疊機與時尚，打造期間限定《奇想潮玩所》。現場共分為東廣場「潮玩沙龍」及西廣場「奇想四區」提供多種奇想潮物的沉浸式體驗，讓每位參與者運用Galaxy Z系列玩出自己的潮態度。

體驗亮點包括，立體小天使裝置藝術：矗立在信義街頭，折起自拍神器Galaxy Z Flip7放置於地面，便可免腳架與小天使合影，拍出最時尚街拍。2億畫素萬花筒：透過Galaxy Z Fold7的旗艦級2億畫素鏡頭，在鏡面裝置前拍出華麗炫目的效果，並捕捉風格大片的完整細節。Style Lab腦洞探照燈：化身手機內擁有無數穿搭照的潮流編輯，突遇臨時更換相片需求時，只需借助「生成式相片編輯」功能，便能輕鬆幫照片人物換造型和姿勢、成果自然無痕。Galaxy Café秒懂透視鏡：坐在咖啡廳埋首苦讀複雜文件，開啟Gemini Live分享鏡頭與螢幕畫面，立刻獲得解答；再藉由Galaxy Z Fold7的8吋沉浸式大螢幕一眼掌握所有文件細節。AI Studio 超時空神梳：Galaxy AI不僅能將語音錄製轉為逐字稿，還能快速進行翻譯與摘要，並以多重視窗高效完成會議筆記。

台灣三星表示，活動期間，消費者不僅可體驗到多項Galaxy Z Fold7｜Z Flip7的折疊創新功能與生活應用，完成指定任務並加入台灣三星電子LINE好友，還有機會把限量獨家周邊和驚喜好禮帶回家。

