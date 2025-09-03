快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

林宜敬：打造 AI 生態系與資安韌性 聚焦數位產業發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部長林宜敬。（余弦妙攝）
數位發展部長林宜敬。（余弦妙攝）

數位發展部3日舉行媒體茶敘，新上任部長林宜敬表示，數位發展部未來將以「AI產業、資安韌性及打詐」為三大施政主軸，同時推動數位政府建設，打造有利數位產業成長的環境。

林宜敬指出，在建構台灣 AI 產業生態系方面，數發部將透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具推動。算力上，政府將提供免費 GPU 給 AI 新創團隊，用於驗證創業想法，協助跨出第一哩路；資料面則將修法釋出不涉及個資的政府資料，並籌設「台灣主權 AI 訓練資料庫」，確保 AI 模型能融入台灣觀點。

在人才部分，數發部將訂定「台灣 AI 產業人才認定指引」，協助需求單位、培訓機構及認證單位建立共同架構，打造 AI 人才培育生態系，滿足產業需求並形成新興產業。行銷面則將針對醫療、長照、製造等產業舉辦 AI 媒合會，協助新創取得穩定訂單；資金面方面，已向國發會匡列 100 億元資金，投資具有產品及行銷能力的 AI 公司，協助快速擴張，進軍國際市場。

在資安韌性上，林宜敬表示，將結合民間資安產業力量，強化政府部門、關鍵基礎設施及供應鏈的防護。台灣資安產業不僅具技術實力，也在全球衛星與民主供應鏈的 IC 產業中扮演關鍵角色，未來希望透過產官合作，形成良性循環。

針對打詐，數發部將從法律、技術、商業三方面同步推進。法律上已通過《打詐專法》並實施廣告實名制；技術上已建置網站通報查詢網、DNS RPC 機制、政府專屬簡訊等工具；商業上則與 Google、Meta、LINE 等平台合作，要求積極參與防詐。

此外，在數位政府方面，數發部將持續推動「數位憑證皮夾」，透過選擇性揭露保護隱私，並提升數位經濟效率。林宜敬強調，科技創新多來自民間自由競爭，政府的職責是打造合適的環境，讓 AI、資安與資訊服務等產業能夠茁壯，既能解決社會問題，也能創造可觀利潤。

AI 資安 數發部

延伸閱讀

雜音干擾台積電開低5元 台股開盤上漲20點

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

經濟日報社論／期許數發部贏得資安治理信任

相關新聞

林宜敬：打造 AI 生態系與資安韌性 聚焦數位產業發展

數位發展部3日舉行媒體茶敘，新上任部長林宜敬表示，數位發展部未來將以「AI產業、資安韌性及打詐」為三大施政主軸，同時推動...

美撤銷台積電南京廠VEU授權 經部：估占台積電產能3% 不影響競爭力

美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部表示，此為美方持續加強半導體管制措施，並非針對...

台灣三星攜手 Mark Gonzales 打造折疊機快閃體驗

三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷展開異業合作，此次三星將觸角延伸至年輕世代喜愛的時尚穿搭...

神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電

神基控股旗下子公司神基科技（3005）3日正式發表兩款高度多功能的全新現場應用裝置：F120 — 全球首款採用平板設計的...

郭明錤：GIS 獨家供應蘋果折疊 iPhone/iPad 、 Vision Air 最壞已過

天風國際證券分析師郭明錤3日表示，GIS-KY（6456）最壞情況已過去，獨家供應蘋果可折疊 iPhone/iPad 和...

最強蘋果分析師：GIS 奪蘋果三大產品訂單

被市場譽為最強蘋果分析師天風國際證券分析師郭明錤3日出具最新報告指出，觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）勇奪蘋果折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。