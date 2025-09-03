林宜敬：打造 AI 生態系與資安韌性 聚焦數位產業發展

數位發展部3日舉行媒體茶敘，新上任部長林宜敬表示，數位發展部未來將以「AI產業、資安韌性及打詐」為三大施政主軸，同時推動數位政府建設，打造有利數位產業成長的環境。

林宜敬指出，在建構台灣 AI 產業生態系方面，數發部將透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具推動。算力上，政府將提供免費 GPU 給 AI 新創團隊，用於驗證創業想法，協助跨出第一哩路；資料面則將修法釋出不涉及個資的政府資料，並籌設「台灣主權 AI 訓練資料庫」，確保 AI 模型能融入台灣觀點。

在人才部分，數發部將訂定「台灣 AI 產業人才認定指引」，協助需求單位、培訓機構及認證單位建立共同架構，打造 AI 人才培育生態系，滿足產業需求並形成新興產業。行銷面則將針對醫療、長照、製造等產業舉辦 AI 媒合會，協助新創取得穩定訂單；資金面方面，已向國發會匡列 100 億元資金，投資具有產品及行銷能力的 AI 公司，協助快速擴張，進軍國際市場。

在資安韌性上，林宜敬表示，將結合民間資安產業力量，強化政府部門、關鍵基礎設施及供應鏈的防護。台灣資安產業不僅具技術實力，也在全球衛星與民主供應鏈的 IC 產業中扮演關鍵角色，未來希望透過產官合作，形成良性循環。

針對打詐，數發部將從法律、技術、商業三方面同步推進。法律上已通過《打詐專法》並實施廣告實名制；技術上已建置網站通報查詢網、DNS RPC 機制、政府專屬簡訊等工具；商業上則與 Google、Meta、LINE 等平台合作，要求積極參與防詐。

此外，在數位政府方面，數發部將持續推動「數位憑證皮夾」，透過選擇性揭露保護隱私，並提升數位經濟效率。林宜敬強調，科技創新多來自民間自由競爭，政府的職責是打造合適的環境，讓 AI、資安與資訊服務等產業能夠茁壯，既能解決社會問題，也能創造可觀利潤。