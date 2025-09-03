律芯挑戰不戴耳機也能抗噪享受安靜 拚AI效能再升級

蘋果（Apple）於2019年推出首款主動降噪耳機，市場掀起一陣跟風。律芯科技卻決定走不一樣的路，挑戰不戴耳機也能夠抗噪達到安靜的效果，第1代產品引起日本、美國車廠的興趣，如今投入第2代產品開發，加入AI自主學習，讓效能更好。

律芯科技成立於2020年9月，團隊成員主要來自國內IC設計龍頭廠聯發科。律芯科技董事長薛宗智說，當時投資的想法是不要跟一群人搶市場，因為與既有的競爭者相比，永遠無法站在領先位置，一旦變成「me too」，那就很痛苦。

薛宗智回憶，律芯開始創立時沒有辦公室，是借住在中原大學電資學院的實驗室，直到老東家台積電認同技術，願意「開晶片（生產）」，律芯才開始募資、大量投入資金，2021年在新竹慈雲路租下辦公室，才開始擁有第1間自己的辦公室。

曾在台積電工作17、18年，薛宗智深知台積電不是給錢就會幫忙生產晶片，如果產品沒有潛力，台積電不會浪費時間。因此，當台積電願意幫律芯製造晶片，讓薛宗智吃下定心丸，開始大展拳腳。

薛宗智說，律芯抗噪技術的原理是在喇叭接收到聲音時馬上進行分析，並搶在聲音傳人耳前，打出反向音波抵銷掉噪音。全世界第1代主動降噪技術其實早在1960年代就被提出，只是反應速度要非常快，直至半導體製程推進到45奈米，技術才得以實現。

中國常不講武德 律芯直接回絕比亞迪提案

律芯的方案需要有喇叭接收聲音和打出反向音波，這讓不少客戶望而卻步，薛宗智透露，早期櫻花曾找上律芯，希望能協助解決排油煙機吵雜的問題，最後因為要裝喇叭而作罷。冷氣機、除濕機業者也因為要裝喇叭而不了了之，律芯在盤點裝有喇叭的裝置後，目標鎖定汽車市場，又以美國和日本客群為主。

相較於不少企業高度仰賴中國市場，薛宗智說，律芯沒有中國客戶，沒有中國員工以及中國據點，也沒有股東來自於中國，是純正的「非紅供應鏈」，這是律芯的特色。

薛宗智說，中國是個「沒有武德」的地方，產品會被拆解，也可能有不肖廠商魚目混珠，以類似的產品搞爛市場，既沒有成本概念，也沒有規則，律芯寧願不去碰，完全切割，即便比亞迪曾表達意願要採用律芯的晶片，他毅然回絕，直接回應「不給」。

律芯第2代晶片產品導入AI自主學習 提升效能

對於外界刻板印象認為律芯是一家抗噪方案公司，薛宗智強調，抗噪是律芯的第1項產品，但不是唯一的產品，律芯是一家聲學分析的公司，開發的系統晶片功能充滿無限想像。

薛宗智表示，人工智慧（AI）是熱門話題，律芯著重於聲學領域，不太需要用到雲端AI，主要專注研發邊緣AI，透過AI自主學習，讓效能更好，在使用過程中不需要人為過度干預。

他說，車艙內可能會有許多突發狀況，可能與聲音有關，或與溫度、路況相關，律芯第2代晶片產品導入AI功能，希望透過AI模組達到最佳化，打造最舒適環境。

薛宗智表示，律芯的產品還可以用來偵測汽車輪胎是否扎到釘子，只要在胎壓偵測器裝1個微機電麥克風收音，當輪胎扎到釘子，就會收到異常的高頻聲音，車主可以快速發現，進行補胎或換胎。

薛宗智向中央社採訪團隊說，律芯承接很多服務案，訪談結束後，他就要出發去台北，與捷運公司洽談改善軌道工程的合作案，至於細節目前不便透露。

開發晶片成本高 政府補助支持很重要

隨著半導體製程技術不斷推進，讓許多創新想法得以實現，不過IC設計廠卻也面臨高成本挑戰。薛宗智表示，開發1顆40奈米晶片估計要新台幣6000萬至7000萬元，開發22奈米晶片要價1億多元，14奈米晶片高達3億元，開發3奈米、5奈米晶片是想都不敢想。

薛宗智說，企業必須靠上一代產品賺的錢去支應下一代產品開發，這對小企業很辛苦，因為電子產品迭代快速，在投入1億多元開發產品後，要等到賺到3億元開發新產品，「茶都涼了」。

因此，薛宗智表示，政府補助支持很重要，尤其對IC設計公司是極大的協助，律芯拿到一筆足夠大的錢去開發晶片，才有下一代或下下代晶片可以到市場銷售。

律芯提出的「應用於車用智慧座艙之AI自適應噪音控制ANC專用晶片研發計畫」，2024年10月獲得經濟部產業發展署「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」核定。律芯第2代晶片產品預計2026年底前完成開發。

薛宗智說，台灣企業通常存在一個問題，就是「走不太出去」，無法以英文溝通談判，以律芯為例，因為他過去曾在英國唸書，基本上是由他親自前往美國跑客戶。因此他認為，政府應協助企業出去拓展海外市場「打國際盃」。

展望未來，薛宗智表示，律芯要把聲學領域研究透徹，將收到的各種訊號變成有價值的資訊，後續更進一步朝向把汽車變成一台大電腦的方向努力。