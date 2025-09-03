神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電

神基控股旗下子公司神基科技（3005）3日正式發表兩款高度多功能的全新現場應用裝置：F120 — 全球首款採用平板設計的全強固型 Copilot+ PC1，以及 V120 — 具備 AI 應用能力的全強固型筆記型電腦，專為嚴峻工作環境中的高效運算體驗而設計。

兩款新裝置結合大量實務研究與使用者回饋，延續 Getac 暢銷的 F110 與 V110 基礎，導入 AI 技術，全面提升現場應用的生產效能。兩款裝置皆配備相同升級亮點，包括 12.2 吋更大尺寸的顯示螢幕與全新窄邊框設計、更輕薄的機身、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、雙 Thunderbolt 4 連接埠、熱插拔電池、TPM 2.0，以及通過 MIL-STD-810H 與 IP66 強固認證，為現場專業人員帶來跨世代的效能與可靠性升級。

這兩款具備強大功能與高度靈活性的現場應用裝置，旨在協助專業人士應對高複雜度任務，簡化工作流程。國防人員可藉由 F120 的進階資料處理能力與連線功能，將任意車輛轉變為行動指揮中心；V120 則以其輕薄設計與彈性外型，有效支援高壓環境下的數據蒐集需求。汽車工程師與技術人員可利用 F120 的 AI 功能迅速進行精密診斷，加速車輛返修速度。公共安全人員如警察與急救單位，亦可運用 V120 搭配 Getac Voice 應用程式，於事件現場即時記錄並語音轉文字，快速完成書面報告。證人可直接於觸控面板上，透過第三方報告軟體完成簽名。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「現今的現場專業人士需要可靠的裝置，協助他們在各種環境與情境中解決複雜挑戰，並維持高效生產力。Getac 一直與客戶密切合作，不僅了解他們當前面臨的挑戰，也持續掌握這些挑戰如何隨時間演變，確保我們的強固解決方案始終符合不斷變化的需求。全新 F120 與 V120 建立在我們歷經驗證的效能基礎上，再次提升標準，結合強大 AI 運算能力、更大螢幕與耐候功能，並以更輕薄的外型呈現，全面優化現場作業效率。」