快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電。神基／提供
神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電。神基／提供

神基控股旗下子公司神基科技（3005）3日正式發表兩款高度多功能的全新現場應用裝置：F120 — 全球首款採用平板設計的全強固型 Copilot+ PC1，以及 V120 — 具備 AI 應用能力的全強固型筆記型電腦，專為嚴峻工作環境中的高效運算體驗而設計。

兩款新裝置結合大量實務研究與使用者回饋，延續 Getac 暢銷的 F110 與 V110 基礎，導入 AI 技術，全面提升現場應用的生產效能。兩款裝置皆配備相同升級亮點，包括 12.2 吋更大尺寸的顯示螢幕與全新窄邊框設計、更輕薄的機身、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、雙 Thunderbolt 4 連接埠、熱插拔電池、TPM 2.0，以及通過 MIL-STD-810H 與 IP66 強固認證，為現場專業人員帶來跨世代的效能與可靠性升級。

這兩款具備強大功能與高度靈活性的現場應用裝置，旨在協助專業人士應對高複雜度任務，簡化工作流程。國防人員可藉由 F120 的進階資料處理能力與連線功能，將任意車輛轉變為行動指揮中心；V120 則以其輕薄設計與彈性外型，有效支援高壓環境下的數據蒐集需求。汽車工程師與技術人員可利用 F120 的 AI 功能迅速進行精密診斷，加速車輛返修速度。公共安全人員如警察與急救單位，亦可運用 V120 搭配 Getac Voice 應用程式，於事件現場即時記錄並語音轉文字，快速完成書面報告。證人可直接於觸控面板上，透過第三方報告軟體完成簽名。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「現今的現場專業人士需要可靠的裝置，協助他們在各種環境與情境中解決複雜挑戰，並維持高效生產力。Getac 一直與客戶密切合作，不僅了解他們當前面臨的挑戰，也持續掌握這些挑戰如何隨時間演變，確保我們的強固解決方案始終符合不斷變化的需求。全新 F120 與 V120 建立在我們歷經驗證的效能基礎上，再次提升標準，結合強大 AI 運算能力、更大螢幕與耐候功能，並以更輕薄的外型呈現，全面優化現場作業效率。」

AI 神基

延伸閱讀

比亞迪陷轉型困局 勁敵上汽、吉利業績大躍增

神基奪伺服器 ODM 訂單

神基、融程電 四檔放閃

游明德當選台灣產業控股協會第三屆理事長 期許帶領產業邁向新局面

相關新聞

林宜敬：打造 AI 生態系與資安韌性 聚焦數位產業發展

數位發展部3日舉行媒體茶敘，新上任部長林宜敬表示，數位發展部未來將以「AI產業、資安韌性及打詐」為三大施政主軸，同時推動...

美撤銷台積電南京廠VEU授權 經部：估占台積電產能3% 不影響競爭力

美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部表示，此為美方持續加強半導體管制措施，並非針對...

台灣三星攜手 Mark Gonzales 打造折疊機快閃體驗

三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷展開異業合作，此次三星將觸角延伸至年輕世代喜愛的時尚穿搭...

神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電

神基控股旗下子公司神基科技（3005）3日正式發表兩款高度多功能的全新現場應用裝置：F120 — 全球首款採用平板設計的...

郭明錤：GIS 獨家供應蘋果折疊 iPhone/iPad 、 Vision Air 最壞已過

天風國際證券分析師郭明錤3日表示，GIS-KY（6456）最壞情況已過去，獨家供應蘋果可折疊 iPhone/iPad 和...

最強蘋果分析師：GIS 奪蘋果三大產品訂單

被市場譽為最強蘋果分析師天風國際證券分析師郭明錤3日出具最新報告指出，觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）勇奪蘋果折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。