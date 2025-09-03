郭明錤：GIS 獨家供應蘋果折疊 iPhone/iPad 、 Vision Air 最壞已過

天風國際證券分析師郭明錤3日表示，GIS-KY（6456）最壞情況已過去，獨家供應蘋果可折疊 iPhone/iPad 和 Vision Air，看好下一代訂單增強GIS長期盈利能力；郭明錤認為，GIS今年第2季營業利潤率和庫存水準較去年第4季健康，與去年同期相比，財務改善更顯著， 加上2026年起蘋果新產品訂單的貢獻，長期獲利的可視性顯著增強。

郭明錤最新報告指出，GIS已獲得蘋果可折疊 iPhone 和 iPad 所用超薄玻璃 (UTG) 後端處理的獨家份額，預計將在 2026 年開始貢獻；另外，GIS除持續保持Vision Air（價格較實惠的Vision Pro）獨家層壓供應商的地位外，還將取代現有供應商，成為Pancake鏡片的獨家供應商，預計將可進一步提升利潤，該業務線將從2027年開始貢獻利潤。

郭明錤說，蘋果預計在 2026 年推出可折疊 iPhone， 2028 年推出可折疊 iPad，UTG則 是這兩款產品的關鍵組件；GIS 正與 iPhone 原始 UTG 的獨家供應商康寧公司合作，管理後端流程；另外，GIS也獨家贏得可折疊iPad UTG後端處理的訂單，預計將在2027年末至2028年初開始出貨。

他強調，蘋果最近將可折疊 iPhone 的出貨量預測上調至 2026 年 800 萬至 1,000 萬支和 2027 年 2,000 萬至 2,500 萬支（之前預計分別為 600 萬至 800 萬支和 1,000 萬至 1,500 萬支），將大幅提昇UTG 產量；預計2028年折疊式iPad出貨量將達到50萬-100萬台，由於面積較大，其UTG單價將較折疊式iPhone更高。

郭明錤還表示，蘋果預計 2027 年推出 Vision Air，預估2027年出貨量 將達 100 萬台（現有型號的出貨量低於 40 萬台）；雖然 GIS 僅負責現有 Vision Pro 及其即將推出的 M5 版本（預計2025 年下半年上市）的層壓，但將取代現有供應商，成為 Vision Air 薄餅鏡片的唯一供應商。

郭明錤指出，根據蘋果可折疊設備及Vision Air的出貨量預估，預估新訂單將增GIS在2026年、2027年及2028年的每股純益，郭明錤強調，GIS基本面已顯著改善，2023-2024年虧損最嚴重的時期已過，隨著蘋果新產品訂單的強勁成長，將大幅提升GIS長期利潤成長前景。