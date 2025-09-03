快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

郭明錤：GIS 獨家供應蘋果折疊 iPhone/iPad 、 Vision Air 最壞已過

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

天風國際證券分析師郭明錤3日表示，GIS-KY（6456）最壞情況已過去，獨家供應蘋果可折疊 iPhone/iPad 和 Vision Air，看好下一代訂單增強GIS長期盈利能力；郭明錤認為，GIS今年第2季營業利潤率和庫存水準較去年第4季健康，與去年同期相比，財務改善更顯著， 加上2026年起蘋果新產品訂單的貢獻，長期獲利的可視性顯著增強。

郭明錤最新報告指出，GIS已獲得蘋果可折疊 iPhone 和 iPad 所用超薄玻璃 (UTG) 後端處理的獨家份額，預計將在 2026 年開始貢獻；另外，GIS除持續保持Vision Air（價格較實惠的Vision Pro）獨家層壓供應商的地位外，還將取代現有供應商，成為Pancake鏡片的獨家供應商，預計將可進一步提升利潤，該業務線將從2027年開始貢獻利潤。

郭明錤說，蘋果預計在 2026 年推出可折疊 iPhone， 2028 年推出可折疊 iPad，UTG則 是這兩款產品的關鍵組件；GIS 正與 iPhone 原始 UTG 的獨家供應商康寧公司合作，管理後端流程；另外，GIS也獨家贏得可折疊iPad UTG後端處理的訂單，預計將在2027年末至2028年初開始出貨。

他強調，蘋果最近將可折疊 iPhone 的出貨量預測上調至 2026 年 800 萬至 1,000 萬支和 2027 年 2,000 萬至 2,500 萬支（之前預計分別為 600 萬至 800 萬支和 1,000 萬至 1,500 萬支），將大幅提昇UTG 產量；預計2028年折疊式iPad出貨量將達到50萬-100萬台，由於面積較大，其UTG單價將較折疊式iPhone更高。

郭明錤還表示，蘋果預計 2027 年推出 Vision Air，預估2027年出貨量 將達 100 萬台（現有型號的出貨量低於 40 萬台）；雖然 GIS 僅負責現有 Vision Pro 及其即將推出的 M5 版本（預計2025 年下半年上市）的層壓，但將取代現有供應商，成為 Vision Air 薄餅鏡片的唯一供應商。

郭明錤指出，根據蘋果可折疊設備及Vision Air的出貨量預估，預估新訂單將增GIS在2026年、2027年及2028年的每股純益，郭明錤強調，GIS基本面已顯著改善，2023-2024年虧損最嚴重的時期已過，隨著蘋果新產品訂單的強勁成長，將大幅提升GIS長期利潤成長前景。

GIS 蘋果 郭明錤

延伸閱讀

iPhone 17最薄機採eSIM 恐難登陸

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

蘋果攻AI 傳將攜手Google

相關新聞

林宜敬：打造 AI 生態系與資安韌性 聚焦數位產業發展

數位發展部3日舉行媒體茶敘，新上任部長林宜敬表示，數位發展部未來將以「AI產業、資安韌性及打詐」為三大施政主軸，同時推動...

美撤銷台積電南京廠VEU授權 經部：估占台積電產能3% 不影響競爭力

美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部表示，此為美方持續加強半導體管制措施，並非針對...

台灣三星攜手 Mark Gonzales 打造折疊機快閃體驗

三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷展開異業合作，此次三星將觸角延伸至年輕世代喜愛的時尚穿搭...

神基發表全新 F120 平板與 V120 筆電

神基控股旗下子公司神基科技（3005）3日正式發表兩款高度多功能的全新現場應用裝置：F120 — 全球首款採用平板設計的...

郭明錤：GIS 獨家供應蘋果折疊 iPhone/iPad 、 Vision Air 最壞已過

天風國際證券分析師郭明錤3日表示，GIS-KY（6456）最壞情況已過去，獨家供應蘋果可折疊 iPhone/iPad 和...

最強蘋果分析師：GIS 奪蘋果三大產品訂單

被市場譽為最強蘋果分析師天風國際證券分析師郭明錤3日出具最新報告指出，觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）勇奪蘋果折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。