最強蘋果分析師：GIS 奪蘋果三大產品訂單

被市場譽為最強蘋果分析師天風國際證券分析師郭明錤3日出具最新報告指出，觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）勇奪蘋果折疊iPhone、iPad以及Vision Air三大產品訂單，營運低谷已過，未來營運成長可期。

郭明錤在報告中表示，GIS已獲得蘋果折疊iPhone與iPad所用的超薄玻璃（UTG）後端處理獨家訂單，預估明年將開始顯著貢獻業績，同時GIS也拿下Vision Air部分零組件獨家代工地位。

據悉，報告中還指出，GIS目前已攜手玻璃大廠康寧，管理包括切割、邊角處理、檢測、內外包裝與運輸等後端流程，由於折疊iPhone與iPad的UTG加工難度遠高於一般智慧手機，因此毛利相對較高，有助於GIS重拾獲利成長動能。

GIS今年7月時，董事會核准子公司業成科技（成都）新增資本支出預算，預計投資金額達10.54億元；對此，GIS指出，本次資本支出主要是因應新產品產能建置需求。

由於GIS成都廠主要產品涵蓋平板、XR頭戴式裝置，因為外界推測新增資本支出應與這兩項產品有關。業界人士指出，GIS應是取得Vision Air訂單，因此才會增新產能。

GIS董事長周賢穎曾在今年股東會指出，今年資本支出已公告37億元，包括越南建廠17億元與其他投資20億元，預計全年資本支出將達50至60 億元區間。

周賢穎表示，公司正在積極轉型，期盼光學、指紋辨識與車載等三大新事業在2028至2029年時，能達到佔整體營收五成的目標；其中，指紋辨識業務去年成長二以上，營收比重也來到10至20%。