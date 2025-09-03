快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

美撤銷台積電南京廠豁免 經部：不影響產業競爭力

中央社／ 台北2日電

美國政府將撤銷台積電南京廠豁免，經濟部2日晚間表示，美國產業安全局（BIS）上週也宣布取消兩家韓國公司VEU，因此此舉應非針對台積電，且南京廠僅占台積電整體產能約3%，另占整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響整體產業競爭力。

根據美國日前公佈的聯邦公報，美國將撤銷美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可。台積電今天表示，已接獲美國政府通知，台積電（南京）目前的「驗證後最終用途」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷，正在評估情況並採取適當因應措施，致力於台積電（南京）營運不受影響。

經濟部2日晚間回應，美國政府取消對台積電南京廠的VEU資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。

經濟部說明，此舉意味著南京廠取得美國產業安全局的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

經濟部表示，台積電已發布聲明表示收到美方通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起被撤銷。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠營運不間斷。

經濟部指出，BIS上週也宣布取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制法遵作為，以保障其權益。

經濟部也表示，三星DRAM約2成產能在中國，海力士約4成，而台積電目前於中國僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16奈米），評估占台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且占整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。

經濟部強調，將持續與美方及業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。

美國 台積電 經濟部

