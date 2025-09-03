美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手

彭博二日報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

製造設備出貨 須獲美方許可

美方此舉意味台積電大陸廠區的供應商將必須主動尋求美國核准，受限於美國出口管制的貨品才能出貨。從先進製造設備、備用零件、到生產過程所需使用的化學物，都包括在內。

VEU授權 將於12月13日撤銷

台積電昨晚證實已接獲美國政府通知，台積電南京廠目前的「驗證後最終用途（ＶＥＵ）」授權將於今年十二月卅一日撤銷。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電南京廠營運不受影響。

受到相關消息衝擊，台積電ＡＤＲ二日在美股早盤跌約百分之一點六，費城半導體指數重摔逾百分之二，那斯達克綜合指數跌百分之一點六。這是美國繼取消ＳＫ海力士、三星等南韓記憶體大廠大陸廠區取得美國設備豁免之後，再度祭出的封殺大陸半導體發展限制令，白宮此舉是否意味著後續在半導體關稅也會「下重手」，引發關注。

華府的舉措已危及半導體產業若干最重要公司的大陸業務，這些公司來自台、韓兩大晶片製造重鎮。儘管美國官員說，他們有意發放這些工廠維持運作所需的許可證，但從全面許可轉為單獨審批，實際獲得這些許可的等待時間就會產生不確定性。知情人士說，官員正研擬減輕繁文縟節的解方。

台積電在大陸分別擁有松江廠及南京廠。松江廠為八吋廠，主要是以生產○點一三微米等成熟製程為主，月產能已擴至十萬到十一萬片，主要生產高壓（ＨＶ）、嵌入式記憶體、微控制器等特殊製程產品，將不受豁免到期影響。

至於南京廠，最早切入十六到十二奈米製程，後來台積電考量美國對大陸設備管制趨於嚴格，因此改弦易轍，董事會通過近八百億元擴充廿八奈米製程產能，使十六／十二奈米月產能兩萬片、廿八／廿二奈米月產能四萬片，同樣是因應包括車用晶片等特殊製程為主。不過因具備還算先進的製程，才會成為美國政府停止南京廠的「驗證後最終用途（ＶＥＵ）」資格。

陸廠占比雖低 重要獲利來源

根據台積電年報，去年大陸廠為公司創造高達二六○億元獲利，雖占比相對不高，卻也是台積電重要獲利來源之一。

彭博說，當前狀況凸顯華府對電子元件供應鏈的影響力。即使相關工廠由三家非美國企業在海外營運，美方依然能施加限制。美國已廣泛限制大陸取得可用於製造先進晶片的美國材料和設備，這一系列限制旨在限制大陸的ＡＩ實力。

美國前總統拜登任內，三星、ＳＫ海力士和台積電曾獲無限期豁免，只要遵守安全要求並向美國政府披露特定資訊，就能繼續向其在中國的工廠送貨。半導體工廠需要定期進口供應品才能維持運作，因此ＶＥＵ資格對晶片製造商和外國政府官員來說是優先事項。