美出重手衝擊台積陸廠 取消南京廠設備豁免…年底生效

彭博資訊報導，美國已取消授權台積電（2330）把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局。

這意味台積電大陸廠區的供應商將必須主動尋求美國核准，受制於美國出口管制的貨品才能出貨。從先進製造設備、備用零件、到生產過程所需使用的化學物，都包括在內。

這是美國繼取消SK海力士、三星等南韓記憶體大廠大陸廠區取得美國設備豁免之後，再度祭出的封殺大陸半導體發展限制令，白宮這個起手式是否透露後續在半導體關稅也會「下重手」，引發關注。

受相關消息衝擊，台積電ADR 2日在美股早盤跌約1.6%，費城半導體指數重摔逾2%，那斯達克綜合指數跌1.6%。

台積電目前在大陸共有一座位於南京的12吋廠，生產16及12奈米製程，以及一座位於上海松江的8吋廠，0.13微米和0.18微米等製程技術為主力。

台積電昨（2）日證實已接獲美國政府通知，南京廠目前的「經認證終端用戶」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷。

彭博報導指出，美國官員最近通知台積電這項決定，將終止給台積電南京廠區所謂「經認證終端用戶」（VEU）的資格。在此之前，美國也取消給三星電子和SK海力士大陸廠的相關待遇。原本的豁免權預定在四個月後失效。

彭博指出，華府最近舉動正危及半導體產業一些重量級公司的大陸營運。美國官員雖表示，有意核發許可證讓晶片廠維持運轉，但從原先的一律批准，轉變成必須個別申請核准，將產生不確定性，例如不知那些許可證要等多久才會核發下來。知情人士說，官員目前正著手研究解決辦法，以紓解官僚作業的負擔，尤其因為已積壓了為數可觀的許可證申請案件。

監管半導體出口管制的美國商務部工業安全局（BIS），尚未回應彭博記者求證採訪。

上周，BIS剛宣布決定取消給兩家南韓公司的「經認證終端用戶」授權，理由是美國打算堵死置美企於「競爭劣勢」的「出口管制漏洞」。