美出重手衝擊台積陸廠 取消南京廠設備豁免…年底生效
彭博資訊報導，美國已取消授權台積電（2330）把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局。
這意味台積電大陸廠區的供應商將必須主動尋求美國核准，受制於美國出口管制的貨品才能出貨。從先進製造設備、備用零件、到生產過程所需使用的化學物，都包括在內。
這是美國繼取消SK海力士、三星等南韓記憶體大廠大陸廠區取得美國設備豁免之後，再度祭出的封殺大陸半導體發展限制令，白宮這個起手式是否透露後續在半導體關稅也會「下重手」，引發關注。
受相關消息衝擊，台積電ADR 2日在美股早盤跌約1.6%，費城半導體指數重摔逾2%，那斯達克綜合指數跌1.6%。
台積電目前在大陸共有一座位於南京的12吋廠，生產16及12奈米製程，以及一座位於上海松江的8吋廠，0.13微米和0.18微米等製程技術為主力。
台積電昨（2）日證實已接獲美國政府通知，南京廠目前的「經認證終端用戶」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷。
彭博報導指出，美國官員最近通知台積電這項決定，將終止給台積電南京廠區所謂「經認證終端用戶」（VEU）的資格。在此之前，美國也取消給三星電子和SK海力士大陸廠的相關待遇。原本的豁免權預定在四個月後失效。
彭博指出，華府最近舉動正危及半導體產業一些重量級公司的大陸營運。美國官員雖表示，有意核發許可證讓晶片廠維持運轉，但從原先的一律批准，轉變成必須個別申請核准，將產生不確定性，例如不知那些許可證要等多久才會核發下來。知情人士說，官員目前正著手研究解決辦法，以紓解官僚作業的負擔，尤其因為已積壓了為數可觀的許可證申請案件。
監管半導體出口管制的美國商務部工業安全局（BIS），尚未回應彭博記者求證採訪。
上周，BIS剛宣布決定取消給兩家南韓公司的「經認證終端用戶」授權，理由是美國打算堵死置美企於「競爭劣勢」的「出口管制漏洞」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言