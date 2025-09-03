美取消台積陸廠豁免 公司：持續溝通中
台積電（2330）昨（2）日證實已接獲美國政府通知，南京廠目前的「經認證終端用戶」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷。台積電強調，正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電南京廠營運不受影響，至於上海松江廠則不受豁免到期影響。
美國取消台積從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，業界分析：「影響可控，但不能說是完全沒有」。
業界分析，即便台積電大陸廠區目前都是成熟製程，在大陸IC設計廠快速崛起帶動下，台積電在大陸生意非常好，去年南京廠大賺近260億元，一旦後續大陸廠區設備採購受阻，不僅牽動台積電大陸廠後續獲利，更恐讓中芯、華虹等大陸本土晶圓代工廠持續坐大。
台積電目前在大陸共有一座南京12吋廠，具生產16及12奈米製程實力，月產能約2.5萬片；另在上海松江有一座8吋廠，以0.13微米和0.18微米等製程技術為主，月產能10萬到11萬片。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言