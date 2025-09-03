美取消台積陸廠豁免 公司：持續溝通中

台積電（2330）昨（2）日證實已接獲美國政府通知，南京廠目前的「經認證終端用戶」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷。台積電強調，正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電南京廠營運不受影響，至於上海松江廠則不受豁免到期影響。

美國取消台積從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，業界分析：「影響可控，但不能說是完全沒有」。

業界分析，即便台積電大陸廠區目前都是成熟製程，在大陸IC設計廠快速崛起帶動下，台積電在大陸生意非常好，去年南京廠大賺近260億元，一旦後續大陸廠區設備採購受阻，不僅牽動台積電大陸廠後續獲利，更恐讓中芯、華虹等大陸本土晶圓代工廠持續坐大。

台積電目前在大陸共有一座南京12吋廠，具生產16及12奈米製程實力，月產能約2.5萬片；另在上海松江有一座8吋廠，以0.13微米和0.18微米等製程技術為主，月產能10萬到11萬片。