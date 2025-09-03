快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

特斯拉史詩級指引 改寫科技史

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

特斯拉「宏圖計畫」是執行長馬斯克擘劃公司發展方向的重要指引，也屢屢改寫人類科技史。馬斯克曾以「史詩級篇章」形容宏圖計畫第四篇章，如今該篇章重押機器人，意味未來機器人勢力不容忽視。

馬斯克在2006年首度公布宏圖計畫第一篇章，第一步即是製造一款激動人心的跑車Roadster，再利用獲利推出更實惠、同樣激動人心的產品Model S和Model X，以及後續的Model 3和Model Y，不僅創造了特斯拉國際電動車品牌，也實現普羅大眾買得起電動車的風潮，引領電動車時代來臨。

馬斯克認為，創造產品與品牌的過程需要邁出許多步，每一次勝利都帶來另一次勝利，不斷積累動力。

基於上述的累積方式，馬斯克2016年公布宏圖計畫第二篇章，建立一個完全集成、可持續性產品的生態系統，從交通到能源生成、電池存儲和機器人技術。

他推出能與儲能電池無縫整合的太陽能屋頂，擴展電動汽車產品線，覆蓋所有主要市場，並通過大規模車隊學習，開發出比人類手動駕駛安全十倍的自動駕駛能力。

2023年馬斯克公布宏圖計畫第三篇章，用再生能源為現有電網重新供電，在住宅、商業和工業領域轉向熱泵，實現高溫熱輸送和氫氣生產的電氣化，為飛機和船隻提供可持續性的燃料，製造可持續的能源經濟。

