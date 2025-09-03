快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

三星參戰AI眼鏡 嘉惠台廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三星傳出9月29日將加開一場新品發表會，旗下首款三折機亮相之餘，當天也將推出新款XR頭盔與AI眼鏡，搶攻當紅的智慧穿戴商機，宣示重返相關戰場，磊晶廠全新（2455）與記憶體廠華邦均積極切入AI眼鏡供應鏈，有望同步受惠。

在Meta、宏達電等業者的AI眼鏡紅透半邊天之際，三星也推出相關產品加入戰局，引發關注。

三星曾在2015年推出首款VR頭盔產品Gear VR，該產品為三星與Oculus共同合作開發，並由三星製造，後續接連推出六款VR產品，可惜當時技術與市場尚未成熟，導致銷售量表現不如市場預期，最終三星在2020年宣布停止支援該裝置服務。

當市場認為三星將不再跨足智慧頭戴式裝置時，2024年底，三星與Google突然宣布一起進軍XR市場，並秀出名為「Project Moohan」的XR頭盔產品，劍指蘋果的Vision Pro，並向外界宣示一年後（2025年）推出，預告三星即將重返智慧頭戴式裝置市場。

三星與Google的合作也不僅限於XR市場，同時也涵蓋AI眼鏡，雙方在軟、硬體方面深度合作，進而打造出符合市場需求的Android XR眼鏡，據傳該產品名稱已命名為Galaxy Glasses，主打舒適性配戴，而目標競爭對手是當前AI眼鏡龍頭廠Meta。

供應鏈方面，磊晶廠全新積極搶攻AI眼鏡市場，負責關鍵零組件的上游材料，並已取得訂單；華邦透過編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、客製化記憶體等產品獲得客戶青睞，二家業者均在AI眼鏡供應鏈扮演要角。

AI 三星 快閃記憶體

延伸閱讀

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

三星攜手韓國2025 AAA頒獎典禮重磅登台！星粉獨享專屬購票序號

三星美國廠2奈米動了

Meta 超級實驗室助攻台廠

相關新聞

美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手

彭博二日報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

馬斯克重押機器人 公布宏圖計畫新篇章…亞光、盟立扮要角

特斯拉執行長馬斯克公布該公司「宏圖計畫（Master Plan）」第四篇章，強調AI時代下，「我們正處於一個革命時期的風...

美出重手衝擊台積陸廠 取消南京廠設備豁免…年底生效

彭博資訊報導，美國已取消授權台積電把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局。

三星三折機傳29日亮相 台積、大立光等受惠 S25 FE、平板明天上秀

三星衝刺年底消費性電子旺季火力全開，繼明（4）日舉辦新品發表會，可望端出新款智慧手機S25 FE、平板等中高階新品後，傳...

DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日最新報告指出，PC OE...

特斯拉史詩級指引 改寫科技史

特斯拉「宏圖計畫」是執行長馬斯克擘劃公司發展方向的重要指引，也屢屢改寫人類科技史。馬斯克曾以「史詩級篇章」形容宏圖計畫第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。