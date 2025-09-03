三星參戰AI眼鏡 嘉惠台廠

三星傳出9月29日將加開一場新品發表會，旗下首款三折機亮相之餘，當天也將推出新款XR頭盔與AI眼鏡，搶攻當紅的智慧穿戴商機，宣示重返相關戰場，磊晶廠全新（2455）與記憶體廠華邦均積極切入AI眼鏡供應鏈，有望同步受惠。

在Meta、宏達電等業者的AI眼鏡紅透半邊天之際，三星也推出相關產品加入戰局，引發關注。

三星曾在2015年推出首款VR頭盔產品Gear VR，該產品為三星與Oculus共同合作開發，並由三星製造，後續接連推出六款VR產品，可惜當時技術與市場尚未成熟，導致銷售量表現不如市場預期，最終三星在2020年宣布停止支援該裝置服務。

當市場認為三星將不再跨足智慧頭戴式裝置時，2024年底，三星與Google突然宣布一起進軍XR市場，並秀出名為「Project Moohan」的XR頭盔產品，劍指蘋果的Vision Pro，並向外界宣示一年後（2025年）推出，預告三星即將重返智慧頭戴式裝置市場。

三星與Google的合作也不僅限於XR市場，同時也涵蓋AI眼鏡，雙方在軟、硬體方面深度合作，進而打造出符合市場需求的Android XR眼鏡，據傳該產品名稱已命名為Galaxy Glasses，主打舒適性配戴，而目標競爭對手是當前AI眼鏡龍頭廠Meta。

供應鏈方面，磊晶廠全新積極搶攻AI眼鏡市場，負責關鍵零組件的上游材料，並已取得訂單；華邦透過編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、客製化記憶體等產品獲得客戶青睞，二家業者均在AI眼鏡供應鏈扮演要角。