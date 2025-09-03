DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日最新報告指出，PC OEM、智慧手機、雲端服務供應商（CSP）採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，帶動多數合約價揚升，業界看好南亞科（2408）、華邦等台廠營運有望續強。

業界分析，記憶體市況受惠AI應用持續擴展、高效能運算（HPC）對高速記憶體需求快速增長，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，對價格走勢有正面助益。

南亞科樂觀看待DRAM市況發展，總經理李培瑛日前指出，南亞科現階段產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，雖然本季轉盈「仍需要非常的努力」，預期第4季有機會正式擺脫虧損。

李培瑛分析，目前市場中，非AI應用仍占整體位元數的九成，低功耗DDR4與DDR4仍繼續是主流產品，供應商積極調整產能與庫存水位趨於健康，下半年營運可望穩健發展。

華邦總經理陳沛銘認為，今年DRAM產值有望突破千億美元，主要由AI伺服器與嵌入式應用驅動，華邦的客製化記憶體Cube等高毛利產品明年下半年進入大量工程樣品階段，2027年放量，2028年預計在CMS營收占比達四至五成。

外資分析，華邦記憶體產能利用率在2025年第2季提升至約90%，預期今年記憶體資本支出約48億元，其中70%為前段製程設備資本支出，且正進行Flash產能擴張與CMS製程升級，高雄廠當前月產能為1萬5,000片晶圓，可大搶商機。

就各廠商發展來看，集邦指出，今年第2季SK海力士位元出貨量優於目標，相對低價的DDR4出貨提升，抑制整體產品均價成長幅度，單季營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，蟬聯第一名，持續超車三星。

台灣DRAM廠第2季營收皆大幅成長，因成熟製程產品逐步接上三大記憶體廠轉換製程後無法滿足的市場。南亞科得益於PC OEM和消費品大客戶積極補貨，第2季出貨量大幅季增，抵銷產品均價下跌干擾，營收強勁成長56%，上升至3.4億美元左右。

華邦出貨量明顯季增，在產品均價持平的情況下，第2季營收季增24.9%，來到1.8億美元。