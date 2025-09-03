快訊

DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。圖為記憶體模組。（路透）

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日最新報告指出，PC OEM、智慧手機、雲端服務供應商（CSP）採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，帶動多數合約價揚升，業界看好南亞科（2408）、華邦等台廠營運有望續強。

業界分析，記憶體市況受惠AI應用持續擴展、高效能運算（HPC）對高速記憶體需求快速增長，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，對價格走勢有正面助益。

南亞科樂觀看待DRAM市況發展，總經理李培瑛日前指出，南亞科現階段產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，雖然本季轉盈「仍需要非常的努力」，預期第4季有機會正式擺脫虧損。

李培瑛分析，目前市場中，非AI應用仍占整體位元數的九成，低功耗DDR4與DDR4仍繼續是主流產品，供應商積極調整產能與庫存水位趨於健康，下半年營運可望穩健發展。

華邦總經理陳沛銘認為，今年DRAM產值有望突破千億美元，主要由AI伺服器與嵌入式應用驅動，華邦的客製化記憶體Cube等高毛利產品明年下半年進入大量工程樣品階段，2027年放量，2028年預計在CMS營收占比達四至五成。

外資分析，華邦記憶體產能利用率在2025年第2季提升至約90%，預期今年記憶體資本支出約48億元，其中70%為前段製程設備資本支出，且正進行Flash產能擴張與CMS製程升級，高雄廠當前月產能為1萬5,000片晶圓，可大搶商機。

就各廠商發展來看，集邦指出，今年第2季SK海力士位元出貨量優於目標，相對低價的DDR4出貨提升，抑制整體產品均價成長幅度，單季營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，蟬聯第一名，持續超車三星。

台灣DRAM廠第2季營收皆大幅成長，因成熟製程產品逐步接上三大記憶體廠轉換製程後無法滿足的市場。南亞科得益於PC OEM和消費品大客戶積極補貨，第2季出貨量大幅季增，抵銷產品均價下跌干擾，營收強勁成長56%，上升至3.4億美元左右。

華邦出貨量明顯季增，在產品均價持平的情況下，第2季營收季增24.9%，來到1.8億美元。

美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手

彭博二日報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

馬斯克重押機器人 公布宏圖計畫新篇章…亞光、盟立扮要角

特斯拉執行長馬斯克公布該公司「宏圖計畫（Master Plan）」第四篇章，強調AI時代下，「我們正處於一個革命時期的風...

美出重手衝擊台積陸廠 取消南京廠設備豁免…年底生效

彭博資訊報導，美國已取消授權台積電把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局。

三星三折機傳29日亮相 台積、大立光等受惠 S25 FE、平板明天上秀

三星衝刺年底消費性電子旺季火力全開，繼明（4）日舉辦新品發表會，可望端出新款智慧手機S25 FE、平板等中高階新品後，傳...

DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日最新報告指出，PC OE...

特斯拉史詩級指引 改寫科技史

特斯拉「宏圖計畫」是執行長馬斯克擘劃公司發展方向的重要指引，也屢屢改寫人類科技史。馬斯克曾以「史詩級篇章」形容宏圖計畫第...

