特斯拉電動車銷售 印度踢鐵板
特斯拉強攻機器人之際，電動車本業遭逢逆風。彭博報導，特斯拉7月中旬在印度開賣電動車至今，一個多月只收到約600輛訂單，遠低於預期。特斯拉8月在法國、瑞典、丹麥、荷蘭等一些歐洲國家銷售繼續大幅衰減，反映比亞迪競爭、消費者抵制。
彭博引述知情人士報導，特斯拉在印度接獲的電動車訂單表現平平，600輛大約是今年上半年特斯拉全球每四小時的交車量。如今該公司計劃向印度運送350輛至500輛車，首批車將於本月初從上海運抵，一開始僅限孟買、德里、普恩及古爾岡四個城市交車。彭博先前報導，特斯拉原本目標今年可充分使用2,500輛的年度配額。
由於高進口關稅，特斯拉入門車款印度售價在600萬盧比（6.8萬美元）以上，但當地大部分電動車銷售的價格落在220萬盧比。因此對絕大多數的印度消費者而言，基本款的Model Y是高不可攀；而且，印度目前新車銷售中，電動車占比僅5%。另外，特斯拉8月在歐洲一些國家電動車銷售也持續疲軟。
