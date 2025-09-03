三星三折機傳29日亮相 台積、大立光等受惠 S25 FE、平板明天上秀
三星衝刺年底消費性電子旺季火力全開，繼明（4）日舉辦新品發表會，可望端出新款智慧手機S25 FE、平板等中高階新品後，傳出9月29日將加開一場新品發表會，亮相旗下首款三折機。
目前全球智慧手機品牌當中，僅華為推出三折機，鎖定大陸市場銷售；三星三折機放眼全球，市場看好可望掀起轟動，台積電（2330）、大立光、晶技等供應鏈受惠。
品牌大廠搶攻年底旺季商機，近期新品發表會陸續登場，三星、華為明天同步率先登場，蘋果則在美國時間9月9日接力舉辦，三星可能於29日舉行本月第二場發表會，讓今年9月呈現「神仙打架」的局面。
外電報導，三星計劃明天的發表會之後，29日於韓國再「加開」在「Unpacked發布會」，屆時將推出三折機、XR頭盔與AI眼鏡等三項全新產品。
其中，三折機被視為劍指華為的重量級產品，相較於華為專注大陸市場，三星則橫跨全球折疊機市場，因此新品格外引人注目。惟29日再開一場發表會的消息並未獲得三星證實。
市場推測，相較為華為Mate XT使用Z字形折疊，三星首款三折機則使用雙內折設計，搭載6.5吋外螢幕與10吋內螢幕，同時能自由切換大小螢幕型態，並導入高通驍龍8 Elite處理器，記憶體分為12GB與16GB版本，儲存容量最高可達1TB。
相關規格方面，預測將與三星的雙折疊手機Galaxy Z Fold 7類似，作業系統則是Android 16的One UI 8，而產品價格預期將較為昂貴，因此採取限量生產的方式來試水溫。
業界分析，三星推出三折機有跡可循，三星總裁暨裝置體驗（DX）事業部代理負責人盧泰文先前即預告會在今年內推出三折機，目前正努力完善產品與使用體驗，但產品名稱尚未定案，待產品逐漸接近完成時，就會做出最終決定。
盧泰文認為，三星2019年推出全球首款折疊機時，曾遭到整個產業持懷疑的態度，如今折疊機已經成為市場主流之一，未來勢必會有愈來愈多品牌加入折疊機市場，推動裝置不斷朝向創新之路邁進。
供應鏈方面，業界評估，由於三星三折機處理器仍搭載高通產品，由台積電獨家代工，鏡頭模組由大立光負責供貨，晶技供應頻率元件，相關台廠均扮演吃重角色。
