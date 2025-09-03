快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

三星三折機傳29日亮相 台積、大立光等受惠 S25 FE、平板明天上秀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星。 路透
三星。 路透

三星衝刺年底消費性電子旺季火力全開，繼明（4）日舉辦新品發表會，可望端出新款智慧手機S25 FE、平板等中高階新品後，傳出9月29日將加開一場新品發表會，亮相旗下首款三折機。

目前全球智慧手機品牌當中，僅華為推出三折機，鎖定大陸市場銷售；三星三折機放眼全球，市場看好可望掀起轟動，台積電（2330）、大立光、晶技等供應鏈受惠。

品牌大廠搶攻年底旺季商機，近期新品發表會陸續登場，三星、華為明天同步率先登場，蘋果則在美國時間9月9日接力舉辦，三星可能於29日舉行本月第二場發表會，讓今年9月呈現「神仙打架」的局面。

外電報導，三星計劃明天的發表會之後，29日於韓國再「加開」在「Unpacked發布會」，屆時將推出三折機、XR頭盔與AI眼鏡等三項全新產品。

其中，三折機被視為劍指華為的重量級產品，相較於華為專注大陸市場，三星則橫跨全球折疊機市場，因此新品格外引人注目。惟29日再開一場發表會的消息並未獲得三星證實。

市場推測，相較為華為Mate XT使用Z字形折疊，三星首款三折機則使用雙內折設計，搭載6.5吋外螢幕與10吋內螢幕，同時能自由切換大小螢幕型態，並導入高通驍龍8 Elite處理器，記憶體分為12GB與16GB版本，儲存容量最高可達1TB。

相關規格方面，預測將與三星的雙折疊手機Galaxy Z Fold 7類似，作業系統則是Android 16的One UI 8，而產品價格預期將較為昂貴，因此採取限量生產的方式來試水溫。

業界分析，三星推出三折機有跡可循，三星總裁暨裝置體驗（DX）事業部代理負責人盧泰文先前即預告會在今年內推出三折機，目前正努力完善產品與使用體驗，但產品名稱尚未定案，待產品逐漸接近完成時，就會做出最終決定。

盧泰文認為，三星2019年推出全球首款折疊機時，曾遭到整個產業持懷疑的態度，如今折疊機已經成為市場主流之一，未來勢必會有愈來愈多品牌加入折疊機市場，推動裝置不斷朝向創新之路邁進。

供應鏈方面，業界評估，由於三星三折機處理器仍搭載高通產品，由台積電獨家代工，鏡頭模組由大立光負責供貨，晶技供應頻率元件，相關台廠均扮演吃重角色。

三星 華為 智慧手機

延伸閱讀

華為首款闊折疊機Pura X 不到半年已出貨70萬台

三星攜手韓國2025 AAA頒獎典禮重磅登台！星粉獨享專屬購票序號

三星美國廠2奈米動了

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

相關新聞

美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手

彭博二日報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

馬斯克重押機器人 公布宏圖計畫新篇章…亞光、盟立扮要角

特斯拉執行長馬斯克公布該公司「宏圖計畫（Master Plan）」第四篇章，強調AI時代下，「我們正處於一個革命時期的風...

美出重手衝擊台積陸廠 取消南京廠設備豁免…年底生效

彭博資訊報導，美國已取消授權台積電把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局。

三星三折機傳29日亮相 台積、大立光等受惠 S25 FE、平板明天上秀

三星衝刺年底消費性電子旺季火力全開，繼明（4）日舉辦新品發表會，可望端出新款智慧手機S25 FE、平板等中高階新品後，傳...

DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日最新報告指出，PC OE...

特斯拉史詩級指引 改寫科技史

特斯拉「宏圖計畫」是執行長馬斯克擘劃公司發展方向的重要指引，也屢屢改寫人類科技史。馬斯克曾以「史詩級篇章」形容宏圖計畫第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。