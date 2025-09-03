馬斯克重押機器人 公布宏圖計畫新篇章…亞光、盟立扮要角

特斯拉執行長馬斯克公布該公司「宏圖計畫（Master Plan）」第四篇章，強調AI時代下，「我們正處於一個革命時期的風口浪尖」，特斯拉正進入前所未有的增長時期，要重新定義勞動力，並重押機器人，預期未來特斯拉80%的價值將來自該公司的人形機器人Optimus。

特斯拉2006年8月發表「宏圖計畫」第一篇章，是馬斯克揭示公司發展方向的重要指標。馬斯克先前已預告，宏圖計畫第四篇章是「史詩般的計畫」，相關內容2日在特斯拉X平台揭示。馬斯克重押人形機器人，亞光（3019）、盟立、和大等Optimus協力廠都將扮演要角，跟著特斯拉大咬機器人商機。

業界指出，光學鏡頭不僅是人形機器人的「眼睛」，感知及觸覺更是必備關鍵零組件，這都依賴鏡頭取代，亞光為特斯拉鏡頭主力供應商，談及人形機器人應用，亞光董事長賴以仁日前表示，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，應用於手部感測與視覺辨識，小量生產中。

盟立在工業用機器人市場耕耘逾35年，子公司盟英專注於諧波減速機與關節模組開發，主要透過與中國廠商偉創電、科達利合作。偉創電為自動化場成解解決方案提供商，科達利為特斯拉供應鏈電池結構件製造商，二家中國合作夥伴為盟英提供諧波減速機出海口，先期提供落地實績。

盟立自製的人形機器人應用布局，透過台灣及大陸的轉投資公司，針對機器人重要關鍵零組件進行產品開發及策略合作，積極搶進人形機器人供應鏈體系。

和大集團整合旗下供應商全方位配合，為特斯拉打造最強機器人，並看好明年進入營運爆發期。

馬斯克在宏圖計畫第四篇章中強調，該篇章全面改寫特斯拉的發展方向，它將公司的發展重心，前所未有地從電動汽車和能源，全面轉向AI和機器人領域，旨在通過大規模地將AI融入物理世界，實現一個「可持續富足」的社會。

馬斯克並在宏圖計畫第四篇章中指出，這次計畫是建立在特斯拉過去近20年，在電動汽車、能源產品和人形機器人方面的積累之上，當中包含五大指導原則。

首先，增長是無限的：技術創新可以解決資源短缺問題，創造更多經濟機會。第二，創新消除限制：如同特斯拉通過創新打破電池技術瓶頸一樣，持續的創新可以克服看似不可能的障礙。

第三，技術解決實際問題：自動駕駛汽車和Optimus機器人等產品，旨在解決交通安全、效率以及重複性或危險性勞動等現實世界的問題。第四，自動駕駛必須惠及全人類：其發展和應用應以提升人類福祉為核心。第五，更廣泛的普及推動更大的增長：以可負擔的價格大規模提供先進技術產品，是構建繁榮社會的必要條件。

馬斯克強調，特斯拉正進入一個前所未有的增長時期，致力透過自駕、人形機器人等加速全球繁榮。這將是「特斯拉和全人類的一次飛躍」，最終目標是建立一個「可持續富足的世界」。