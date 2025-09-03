國巨獲日本外國直接投資許可 併芝浦再延收購期限

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
被動元件大廠國巨（2327）今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，昨（2）日宣布獲得日本外國直接投資（FDI）之許可，隨著FDI核准取得，國巨對完成本次公開收購充滿信心。

國巨指出，這項核准為依據《外匯及外國貿易法》所進行的審查，包括日本經濟產業省在內相關主管機關的核准，這項核准是完成對芝浦電子公開收購的最後一個監管相關條件，現在已經順利通過，代表整個交易正式進入最後階段。依據日本相關法規，國巨將延長本次公開收購期間十個營業日至2025年9月18日。

為重申國巨公開收購案的關鍵因素，有幾項關鍵因素值得關注；首先是具吸引力的經濟條件。國巨提出每股7,130日圓（約新台幣1,477元）的收購價格，相較市場上其他競爭性收購案具備顯著溢價。

其次是交易確定性，隨著FDI核准取得，國巨對完成本次公開收購充滿信心，先前對交易可行性的疑慮已不復存在。

再來是技術保護與發展承諾，國巨承諾將保護芝浦電子的核心技術，並透過其廣泛銷售通路與穩固的客戶關係，積極推廣芝浦電子優質產品至全球市場。

接著是公平透明的程序，國巨堅守公平與透明收購流程，將持續向芝浦電子現有及潛在股東依法揭露所有可公開資訊，並保證不採取任何強迫或誤導性手段，確保股東能獨立作出明智決策。

最後是卓越的綜效創造，經過多輪深入面對面於台北與東京的會談及互相工廠實地訪查，國巨深信是芝浦電子最理想的合作夥伴，可在銷售拓展、技術創新、製造及其他策略領域釋放綜效。

隨著雙方合作與溝通日益深化，國巨期盼在近期內發掘並推動更多價值創造的契機。國巨將持續提供必要資訊，協助所有利害關係人做出充分知情且符合最佳利益的決策。

