美收回台積電陸廠使用美國技術的豁免 彭博：衝擊有限、當地產能不多
川普政府收回三星電子、SK海力士以及台積電在中國大陸營運時可用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，標誌著美國在半導體出口管制上的重大升級。但彭博經濟研究指出，對邏輯晶片的衝擊有限，因為台積電在中國大陸的產能僅占全球的一小部分。
除了最先進的極紫外光（EUV）技術之外，許多較成熟的半導體設備與技術的出口管制，原本未適用於擁有「經驗證最終用戶」（VEU）豁免的中國大陸工廠，如今豁免被撤銷，他們仍可申請許可以維持營運，但在標準出口管制流程下，要獲得批准變困難。
上周的撤銷通知主要影響兩家南韓公司。SK海力士有35%-40%的DRAM在大陸生產，40%-45%的NAND產能設在大陸，而三星在當地的NAND產能有30%-35%。上周的通知還提到英特爾在大連的記憶體廠，但該廠已被SK海力士收購。
彭博分析師指出，川普政府最新行動實際上切斷兩家韓廠在中國記憶體工廠未來大多數的升級與擴產。雖不會立即導致生產中斷，但半導體設備的維修與替換將變得更慢、更困難，良率可能因而下降，增加長期全球記憶體供應緊縮的風險。
科林研發、應用材料與科磊等美國半導體設備供應商，可能受到影響。同樣是記憶體製造大廠的美光則可望因這項發展受益。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言