美收回台積電陸廠使用美國技術的豁免 彭博：衝擊有限、當地產能不多

川普政府收回三星電子、SK海力士以及台積電在中國大陸營運時可用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，標誌著美國在半導體出口管制上的重大升級。但彭博經濟研究指出，對邏輯晶片的衝擊有限，因為台積電在中國大陸的產能僅占全球的一小部分。

除了最先進的極紫外光（EUV）技術之外，許多較成熟的半導體設備與技術的出口管制，原本未適用於擁有「經驗證最終用戶」（VEU）豁免的中國大陸工廠，如今豁免被撤銷，他們仍可申請許可以維持營運，但在標準出口管制流程下，要獲得批准變困難。

上周的撤銷通知主要影響兩家南韓公司。SK海力士有35%-40%的DRAM在大陸生產，40%-45%的NAND產能設在大陸，而三星在當地的NAND產能有30%-35%。上周的通知還提到英特爾在大連的記憶體廠，但該廠已被SK海力士收購。

彭博分析師指出，川普政府最新行動實際上切斷兩家韓廠在中國記憶體工廠未來大多數的升級與擴產。雖不會立即導致生產中斷，但半導體設備的維修與替換將變得更慢、更困難，良率可能因而下降，增加長期全球記憶體供應緊縮的風險。

科林研發、應用材料與科磊等美國半導體設備供應商，可能受到影響。同樣是記憶體製造大廠的美光則可望因這項發展受益。