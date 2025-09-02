聽新聞
0:00 / 0:00
台積電證實南京VEU美國將撤銷 正評估情況並採因應措施
台積電（2330）今日晚間證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。台積電正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電（南京）營運不受影響。
台積電先前年報已經揭露，台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權，惟無法保證將來不被終止。當時已讓外界有心理準備，法人也分析南京廠對台積電全年度營收占比不到1%，獲利占比更是不到0.3%預期影響有限，但南京廠對當地客戶服務具有指標意義，後續需觀察政策變化。
台積電先前年報已經揭露，在民國一百零九年，美國對華為技術有限公司及其關係企業（合稱「華為」）採取了一系列出口管制措施，台積公司自民國一百零九年九月起已停止對華為出貨。此外，在民國一百一十一年十月及民國一百一十二年十月，美國進一步對於受美國出口管制法規管轄的特定高速運算晶片，包含此種晶片的電腦設備、用於半導體生產的特定設備或物品以及最終用途用於超級電腦或半導體生產的物項輸往特定國家（包括中國大陸）時，採取更嚴格的出口管制要求，並要求運送受美國出口管制法規管轄的物項至中國大陸從事先進製程的晶圓廠，以及美國人員協助此等晶圓廠或特定半導體物項於中國大陸的開發與製造，皆須取得美國政府核發的出口許可。
台積電先前年報已經揭露，台積公司之南京子公司已於民國一百一十三年五月取得「經認證終端使用者（Validated End-User, VEU）」之無限期授權，該授權允許南京子公司於取得來自美國之特定出口物項時無需逐筆申請出口許可，惟台積公司無法保證所取得之授權於將來不會被終止。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言