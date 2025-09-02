台積電證實南京廠豁免僅到年底…續與美官員溝通 讓營運不受影響
台積電晚間證實已接獲美國政府通知，台積電南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU) 授權將於2025年12月31日撤銷。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電南京廠營運不受影響。
台積電大陸分別擁有松江廠及南京廠。除南京廠具備生產16及12奈米製程12吋晶圓廠的實力，松江廠為8吋廠，主要是以生產0.13微米等成熟製程為主，月產能已擴至10萬到11萬片，主要生產高壓(HV)、嵌入式記憶體、微控制器(MCU)、智慧卡、嵌入式單晶片（SoC）等特殊製程產品，將不受豁免到期影響。
至於南京廠，最早切入16到12奈米製程，後來台積電考量美國對中國設備管制趨於嚴格，改弦易轍，董事會通過近800億元擴充28奈米製程產能，使16/12奈米月產能2萬片、28/22奈米月產能4萬片，同樣是因應包括車用晶片等特殊製程為主。不過因具備還算先進的製程，才會成為美國政府停止南京廠的「驗證後最終用途（VEU）」資格。
根據台積電年報，去年大陸廠為公司創造高達260億元獲利，雖占比相對不高，卻也是台積電重要獲利來源之一。從台積電的回覆，公司仍會積極與美國政府溝通，爭取南京廠能持續在豁免之列，致力讓南京廠營運不受影響。
