快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

台積電證實南京廠豁免僅到年底…續與美官員溝通 讓營運不受影響

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電南京廠。圖／台積電提供
台積電南京廠。圖／台積電提供

台積電晚間證實已接獲美國政府通知，台積電南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU) 授權將於2025年12月31日撤銷。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電南京廠營運不受影響。

台積電大陸分別擁有松江廠及南京廠。除南京廠具備生產16及12奈米製程12吋晶圓廠的實力，松江廠為8吋廠，主要是以生產0.13微米等成熟製程為主，月產能已擴至10萬到11萬片，主要生產高壓(HV)、嵌入式記憶體、微控制器(MCU)、智慧卡、嵌入式單晶片（SoC）等特殊製程產品，將不受豁免到期影響。

至於南京廠，最早切入16到12奈米製程，後來台積電考量美國對中國設備管制趨於嚴格，改弦易轍，董事會通過近800億元擴充28奈米製程產能，使16/12奈米月產能2萬片、28/22奈米月產能4萬片，同樣是因應包括車用晶片等特殊製程為主。不過因具備還算先進的製程，才會成為美國政府停止南京廠的「驗證後最終用途（VEU）」資格。

根據台積電年報，去年大陸廠為公司創造高達260億元獲利，雖占比相對不高，卻也是台積電重要獲利來源之一。從台積電的回覆，公司仍會積極與美國政府溝通，爭取南京廠能持續在豁免之列，致力讓南京廠營運不受影響。

奈米 美國 台積電

延伸閱讀

沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

世界日報社論／川普借台韓日之力 振興晶片、造船業

影／助弱勢守護！台積電周先生伉儷捐贈竹縣首輛兒少保護專車

相關新聞

台積電證實南京廠豁免僅到年底…續與美官員溝通 讓營運不受影響

台積電晚間證實已接獲美國政府通知，台積電南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU) 授權將於2025年12月31日撤銷。公...

美收回台積電陸廠使用美國技術的豁免 彭博：衝擊有限、當地產能不多

川普政府收回三星電子、SK海力士以及台積電在中國大陸營運時可用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，標誌著美國在半導體出...

好險！台灣周邊海纜斷九條 中華電信：均非中華電信投資海纜

近年台灣周邊海纜狀況連連，2日網路上熱烈討論，一條東南亞方向的EAC2海纜斷線，恐影響台灣往新加坡流量，這也是近期第九條...

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型...

旺宏永續報告書出爐 揭ESG三面向具體成果

旺宏（2337）發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Soci...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。