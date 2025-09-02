國巨收購芝浦獲得 FDI 許可 對完成收購充滿信心
被動元件大廠國巨*（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，2日宣布獲得日本外國直接投資（FDI）之許可，隨著FDI核准取得，國巨對完成本次公開收購充滿信心。
國巨指出，此核准為依據《外匯及外國貿易法》所進行的審查，包括日本經濟產業省在內的相關主管機關的核准，這項核准是完成對芝浦電子公開收購的最後一個監管相關條件，現在已經順利通過，代表整個交易正式進入最後階段。
為重申國巨公開收購案的關鍵因素，以下幾項關鍵因素值得關注，首先是具吸引力的經濟條件。國巨提出每股日圓7,130元的收購價格，相較市場上其他競爭性收購案，具備顯著溢價。
其次是交易確定性，隨著FDI核准取得，國巨對完成本次公開收購充滿信心，先前對交易可行性的疑慮已不復存在。
再來是技術保護與發展承諾，國巨承諾將保護芝浦電子的核心技術，並透過其廣泛的銷售通路與穩固的客戶關係，積極推廣芝浦優質產品至全球市場。
接著是公平透明的程序，國巨堅守公平與透明的收購流程，將持續向芝浦電子現有及潛在股東依法揭露所有可公開資訊，並保證不採取任何強迫或誤導性手段，確保股東能獨立作出明智決策。
最後則是卓越的綜效創造，經過多輪深入面對面於台北與東京的會談及互相工廠實地訪查，國巨深信自身為芝浦電子最理想的合作夥伴，可在銷售拓展、技術創新、製造及其他策略領域釋放綜效。
隨著雙方合作與溝通日益深化，國巨期盼在近期內發掘並推動更多價值創造的契機。
另外是對芝浦員工的最佳利益，國巨強調，能為芝浦員工提供最卓越的全球發展與機會平台。
鑑於上述因素，國巨誠摯歡迎秉持受託責任並考慮參與本次公開收購的機構投資人進行交流。
國巨將持續提供必要資訊，以協助所有利害關係人做出充分知情且符合最佳利益的決策。
依據日本相關法規，國巨將延長本次公開收購期間十個營業日，至2025年9 月 18日止
