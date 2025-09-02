快訊

緯穎洪麗寗：區塊鏈跨境交易 為全球設廠製造業添助益

中央社／ 台北2日電

伺服器廠緯穎董事長洪麗寗今天表示，金融科技已廣為銀行業使用，透過區塊鏈跨境交易，可以快速完成交易，有助提升企業的金流效率，對於像緯穎這樣在全球多地設有工廠、供應鏈龐大的製造業來說，能夠帶來實質助益。

洪麗寗今天出席FinTechOn 2025與Asia FinTechAlliance高峰會時指出，受惠金融科技（FinTech），透過區塊鏈跨境交易，不但可以節省手續費，更可以加速交易，甚至1秒間就轉換過去了，不必再擔心月底、季底結算延遲的問題。

她說，緯穎是伺服器設計製造商，不論是人工智慧（AI）伺服器、儲存設備，或是機櫃資料中心整合，都與雲端服務大廠合作，投入超過700個資料中心專案。緯穎在金融科技生態系中，既扮演基礎算力的提供者，也是供應鏈的使用者，所以非常關心金融科技的進展。

洪麗寗指出，金融科技在供應鏈的應用不再侷限於企業對消費者（B2C），也擴展至企業對企業（B2B）；許多銀行甚至已應用區塊鏈及穩定幣，提供跨境支付服務，讓原本耗時數日的交易幾乎即時完成，不但省時也降低手續費與成本。

洪麗寗表示，同時，智慧合約與數位金融平台的發展，有望提升交易透明度、效率，不僅影響個人交易模式，更可讓企業受惠，改善現金流管理；不過，打造金融科技產業鏈仍需業界合作，以及金融監理機關的協助。

