緯穎洪麗寗：區塊鏈跨境交易 為全球設廠製造業添助益
伺服器廠緯穎董事長洪麗寗今天表示，金融科技已廣為銀行業使用，透過區塊鏈跨境交易，可以快速完成交易，有助提升企業的金流效率，對於像緯穎這樣在全球多地設有工廠、供應鏈龐大的製造業來說，能夠帶來實質助益。
洪麗寗今天出席FinTechOn 2025與Asia FinTechAlliance高峰會時指出，受惠金融科技（FinTech），透過區塊鏈跨境交易，不但可以節省手續費，更可以加速交易，甚至1秒間就轉換過去了，不必再擔心月底、季底結算延遲的問題。
她說，緯穎是伺服器設計製造商，不論是人工智慧（AI）伺服器、儲存設備，或是機櫃資料中心整合，都與雲端服務大廠合作，投入超過700個資料中心專案。緯穎在金融科技生態系中，既扮演基礎算力的提供者，也是供應鏈的使用者，所以非常關心金融科技的進展。
洪麗寗指出，金融科技在供應鏈的應用不再侷限於企業對消費者（B2C），也擴展至企業對企業（B2B）；許多銀行甚至已應用區塊鏈及穩定幣，提供跨境支付服務，讓原本耗時數日的交易幾乎即時完成，不但省時也降低手續費與成本。
洪麗寗表示，同時，智慧合約與數位金融平台的發展，有望提升交易透明度、效率，不僅影響個人交易模式，更可讓企業受惠，改善現金流管理；不過，打造金融科技產業鏈仍需業界合作，以及金融監理機關的協助。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言