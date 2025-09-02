遭疑中企曝資安風險？Plaud：台灣用戶資料不會外洩

快訊

中央社／ 台北2日電

開發人工智慧（AI）錄音裝置的新創公司Plaud Inc.遭質疑是中國公司，引發用戶資料安全疑慮。Plaud Inc.今天發出聲明表示，僅委託深圳機智連接科技有限公司進行硬體製造及生產，不提供AI服務，台灣用戶數據儲存在美國AWS，不會外洩給中國政府。

媒體今天報導，Plaud Inc.旗下品牌Plaud.ai推出薄如名片、可根據錄音檔快速生成逐字稿的AI錄音筆後，3年內在美國與日本等國家賣出近100萬台，也獲得台灣民眾青睞。

然而報導指稱，Plaud.ai背後是一家中國公司，並引述資安專家分析指出，只要企業在中國有實體存在，就難以排除配合的可能性。

Plaud Inc.今天發布聲明表示，Plaud.ai為Plaud Inc.旗下品牌，Plaud Inc.註冊於美國德拉瓦州，總部設於美國舊金山，並於新加坡、深圳、東京及西雅圖均設有辦公室。

聲明指出，Plaud Inc.僅委託深圳機智連接科技有限公司進行硬體生產及與硬體相關的功能研發，深圳硬體團隊無法存取使用者資料，也無法對設備韌體進行任何可能取得或外洩用戶資訊的操作，確保用戶資料受到有效保護。

Plaud Inc.強調，台灣用戶使用的軟體功能與雲端服務，由Plaud Inc.美國與新加坡團隊進行研發與技術支援。Plaud Inc.在台灣的銷售及售後業務，均透過台灣本地代理商模式執行。

Plaud Inc.表示，台灣用戶資料儲存在亞馬遜雲端運算服務AWS美國西部（奧勒岡）伺服器，受美國法律及Plaud Inc.嚴格的內部管理政策保護。

Plaud Inc.表示，對所有數據的存取權限，是根據所屬角色進行嚴格的控管與監督，任何工程師無論身處何地，存取AWS的數據都需要通過多層的申請核准、身分驗證，同時存取數據全程會受到安全監督，工程師的辦公地點絕不等於其擁有數據的存取權限。存取權限的授權機制嚴格遵守「業務必需」和「最小權限」原則，並須符合數據儲存所在地的法律要求。

