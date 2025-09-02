數發部：國內海纜均正常運作 對外連網均不受影響

針對網傳台灣周邊有多條國內外海底電纜斷纜，數發部今天澄清，實際上，台灣10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。

台灣周邊海纜再傳斷線，根據台灣海纜監測平台指出，最新一起是9月1日下午發生的EAC2東南亞方向斷線，影響台灣至新加坡的傳輸；該網站資訊也顯示，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線。

數發部今天透過新聞稿說明，已掌握國內外海纜障礙事件，目前連接台灣3條待修復國際海纜，而斷裂原因有地震、自然劣化等自然災害或人為導致，其詳細原因仍待查。

至於3條國際海纜部分，數發部表示，其一為北亞光纜及北亞海纜系統（RNAL／FNAL），7月6日於距香港約260公里處發生斷纜障礙，預計於9月10日修復，現海纜修復船已抵達，刻正維修中。

數發部說明，其二為市通市海纜系統（C2C），7月11日於距枋山約353公里處及7月28日於距枋山約65公里處發生斷纜障礙，均預計於10月9日修復；其三為東亞交匯一號海纜系統（EAC1），8月22日於距新北八里約206公里處發生斷纜障礙，預計於11月28日修復。

數發部說明，各預估修復時間仍將視海纜修復船調度及海象情況而定；至於9月1日發生東亞交匯二號海纜系統（EAC2）斷纜障礙事件，其斷點是在菲律賓至新加坡海纜段，而台灣連接到菲律賓登陸站的海纜目前正常運作中，因國際海纜系統均有多重備援路由，不致影響台灣對外通訊。