遠傳旗下博弘雲端收購香港公司 擴大東協版圖

中央社／ 台北2日電

遠傳電信今天宣布，旗下博弘雲端收購香港雲端服務技術公司RenovaCloud HK Limited，並入主其越南子公司，藉此加速深耕東南亞市場，擴大東協區域的雲端服務版圖。

遠傳電信今天宣布，強化國際化與雲端布局，旗下雲端事業小金雞－博弘雲端與香港雲端服務技術公司Renova Cloud HK Limited簽署100%股份收購協議，並透過Renova Cloud入主其越南子公司Viet Nam RenovaCloud Company Limited。

遠傳指出，博弘雲端預計今年第4季起分階段完成對Renova Cloud的全資收購，這次策略投資除展現遠傳在雲端技術領域的前瞻布局，也加速深耕東南亞市場，擴大東協區域的雲端服務版圖，推動企業跨境數位轉型，強化區域服務能量。

Vietnam Renova Cloud成立於2017年，是越南的雲端服務公司，深耕雲端運算、數據分析、DevOps、自動化與託管等服務，服務客戶涵蓋金融、零售、製造業等各領域。

遠傳說明，透過此次策略性收購，將整合在5G、AI與雲端整合的核心能力，結合博弘雲端的技術創新與完整雲端產品組合優勢，以及Vietnam Renova Cloud在越南及東南亞的市場經驗與地緣優勢，打造跨國一站式雲端服務平台，將聚焦製造、金融與零售等重點產業，深入拓展東南亞市場。

遠傳總經理暨博弘雲端董事長井琪表示，博弘雲端2019年成為遠傳子公司，2024年底成功上櫃；為遠傳挹注雲端能量，同時與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海，發揮集團綜效，此次透過Renova Cloud間接投資越南雲端服務公司Vietnam Renova Cloud是博弘雲端的里程碑，也是遠傳深化東協市場的重要布局。

根據市場研究數據，越南和東南亞雲端服務市場規模預計在2025至2029年間，將以19.12%的年複合成長率（CAGR）持續成長，市場規模有望達到408億美元，顯示該區域雲端服務潛力巨大。

東南亞 雲端服務 遠傳電信

