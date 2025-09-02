好險！台灣周邊海纜斷九條 中華電信：均非中華電信投資海纜

近年台灣周邊海纜狀況連連，2日網路上熱烈討論，一條東南亞方向的EAC2海纜斷線，恐影響台灣往新加坡流量，這也是近期第九條海纜傳輸斷線的狀況。中華電信（2412）強調，中華電信國內、國際海纜全部都正常運作。

中華電信指出，中華電信國內海纜全部正常運作，之前國內海纜的障礙已經全部修復，台金二號於114年1月3日修復，台澎三號兩個故障點分別於 114年5月7日及5月11日修復。

中華電信強調，媒體報導的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜並非中華電信所投資。中華電信投資之國際海纜服務正常，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

網路上討論，根據「台灣海纜動態地圖」顯示，斷線的國際海纜，包括EAC2東南亞方向、EAC1香港方向、C2C、NACS香港方向、FNAL港日、NACS日本方向；而國內海纜部分，則有今年2月被中國權宜輪勾斷的台澎三號，以及台金二號。

中華電信說明，國內海纜障礙已經修復，目前服務均正常