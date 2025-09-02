快訊

好險！台灣周邊海纜斷九條 中華電信：均非中華電信投資海纜

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
「台灣海纜動態地圖」顯示目前斷線國際海纜圖。網路／截圖
「台灣海纜動態地圖」顯示目前斷線國際海纜圖。網路／截圖

近年台灣周邊海纜狀況連連，2日網路上熱烈討論，一條東南亞方向的EAC2海纜斷線，恐影響台灣往新加坡流量，這也是近期第九條海纜傳輸斷線的狀況。中華電信（2412）強調，中華電信國內、國際海纜全部都正常運作。

中華電信指出，中華電信國內海纜全部正常運作，之前國內海纜的障礙已經全部修復，台金二號於114年1月3日修復，台澎三號兩個故障點分別於 114年5月7日及5月11日修復。

中華電信強調，媒體報導的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜並非中華電信所投資。中華電信投資之國際海纜服務正常，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

網路上討論，根據「台灣海纜動態地圖」顯示，斷線的國際海纜，包括EAC2東南亞方向、EAC1香港方向、C2C、NACS香港方向、FNAL港日、NACS日本方向；而國內海纜部分，則有今年2月被中國權宜輪勾斷的台澎三號，以及台金二號。

中華電信說明，國內海纜障礙已經修復，目前服務均正常

海纜 東南亞 中華電信

相關新聞

好險！台灣周邊海纜斷九條 中華電信：均非中華電信投資海纜

近年台灣周邊海纜狀況連連，2日網路上熱烈討論，一條東南亞方向的EAC2海纜斷線，恐影響台灣往新加坡流量，這也是近期第九條...

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型...

旺宏永續報告書出爐 揭ESG三面向具體成果

旺宏（2337）發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Soci...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

