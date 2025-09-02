Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型雲端服務業者、社交網站業者群集討論網路詐騙問題。當前此問題在亞太地區正以驚人的速度蔓延，威脅個人安全，更侵蝕對數位經濟的信任，每年造成數十億美元的財務損失。Meta於會中宣布將進一步擴大在亞太地區的反詐行動，包括在台灣與數位發展部、刑事警察局與公民團體聯手防堵名人偽冒詐騙問題。

Meta在GASS分享包括打詐技術、夥伴合作計劃與執行下架等領域的最新進展。Meta全球詐騙打擊與安全政策負責人Nathaniel Gleicher與產品管理總監Maxime Prades強調，Meta持續強化平台防禦與夥伴聯防機制，針對詐騙園區加強打擊詐騙集團。2025年上半年，Meta在全球移除Facebook、Instagram 與 WhatsApp 上近1,200萬個與詐騙園區連結的帳號。

Meta指出，隨著平台防禦機制不斷進化，詐騙集團從過往以投資與求職詐騙為主，現已逐漸轉向博弈與零售詐騙等新型態。在多項打詐行動上也提出三大進度。

首先是Meta積極防堵詐騙廣告、主動移除大量詐騙廣告。2024年Meta在全球於Facebook與Instagram移除超過 1.57億則違反詐騙、欺詐及不當商業行為政策的廣告內容，90%的詐騙廣告是在用戶檢舉前就被移除。自2024年3 月起，嚴厲掃蕩詐騙集團網絡，至今移除超過430萬個鎖定台灣的詐騙廣告。

其次，為預防帳號被盜用、防堵詐騙集團將遭竊帳號濫用於詐騙，Meta 推出多項帳號防禦機制，包括強化機器學習模型以偵測Cookie 盜用，並導入反爬蟲驗證碼以減少程式化的駭客攻擊。2025年第2季，Facebook 上因自動偵測技術，讓帳號被盜的案例有效降低達48%，Instagram下降 41%。Meta 也與Google、Microsoft及全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange）合作，共享平台外帳號異常訊號，防止帳號被盜用。

Meta先前已在台灣宣布攜手公私部門防堵詐騙。Meta在台灣積極與數位發展部、內政部刑事警察局與公民社會緊密合作，建立快速通報與下架詐騙內容的機制。Meta於2024年推出「臉部識別」技術，邀請名人加入以防範以名人為誘餌的詐騙；並要求所有在台灣投放廣告的廣告主皆須完成實名制驗證，並揭露出資者與受益者資訊，以提升廣告透明度。日前推出的「真的假的？」防詐互動教育計劃也已正式開展。