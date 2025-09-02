快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta宣布將進一步擴大在亞太地區的反詐行動，包括在台灣與數位發展部、刑事警察局與公民團體聯手防堵名人偽冒詐騙問題。 路透社
Meta宣布將進一步擴大在亞太地區的反詐行動，包括在台灣與數位發展部、刑事警察局與公民團體聯手防堵名人偽冒詐騙問題。 路透社

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型雲端服務業者、社交網站業者群集討論網路詐騙問題。當前此問題在亞太地區正以驚人的速度蔓延，威脅個人安全，更侵蝕對數位經濟的信任，每年造成數十億美元的財務損失。Meta於會中宣布將進一步擴大在亞太地區的反詐行動，包括在台灣與數位發展部、刑事警察局與公民團體聯手防堵名人偽冒詐騙問題。

Meta在GASS分享包括打詐技術、夥伴合作計劃與執行下架等領域的最新進展。Meta全球詐騙打擊與安全政策負責人Nathaniel Gleicher與產品管理總監Maxime Prades強調，Meta持續強化平台防禦與夥伴聯防機制，針對詐騙園區加強打擊詐騙集團。2025年上半年，Meta在全球移除Facebook、Instagram 與 WhatsApp 上近1,200萬個與詐騙園區連結的帳號。

Meta指出，隨著平台防禦機制不斷進化，詐騙集團從過往以投資與求職詐騙為主，現已逐漸轉向博弈與零售詐騙等新型態。在多項打詐行動上也提出三大進度。

首先是Meta積極防堵詐騙廣告、主動移除大量詐騙廣告。2024年Meta在全球於Facebook與Instagram移除超過 1.57億則違反詐騙、欺詐及不當商業行為政策的廣告內容，90%的詐騙廣告是在用戶檢舉前就被移除。自2024年3 月起，嚴厲掃蕩詐騙集團網絡，至今移除超過430萬個鎖定台灣的詐騙廣告。

其次，為預防帳號被盜用、防堵詐騙集團將遭竊帳號濫用於詐騙，Meta 推出多項帳號防禦機制，包括強化機器學習模型以偵測Cookie 盜用，並導入反爬蟲驗證碼以減少程式化的駭客攻擊。2025年第2季，Facebook 上因自動偵測技術，讓帳號被盜的案例有效降低達48%，Instagram下降 41%。Meta 也與Google、Microsoft及全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange）合作，共享平台外帳號異常訊號，防止帳號被盜用。

Meta先前已在台灣宣布攜手公私部門防堵詐騙。Meta在台灣積極與數位發展部、內政部刑事警察局與公民社會緊密合作，建立快速通報與下架詐騙內容的機制。Meta於2024年推出「臉部識別」技術，邀請名人加入以防範以名人為誘餌的詐騙；並要求所有在台灣投放廣告的廣告主皆須完成實名制驗證，並揭露出資者與受益者資訊，以提升廣告透明度。日前推出的「真的假的？」防詐互動教育計劃也已正式開展。

Meta 詐騙集團

延伸閱讀

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

Meta未獲泰勒絲等名人同意 創分身機器人調情

輝達財報倒數！大摩解析H20晶片雜音 點將五大台廠「優於大盤」

林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

相關新聞

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型...

旺宏永續報告書出爐 揭ESG三面向具體成果

旺宏（2337）發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Soci...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。