中華電：國際海纜皆正常 國內故障點上半年已修復

台灣海纜監測平台資訊顯示，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線，中華電信下午澄清，目前國內海纜都已在上半年修復並正常運作，平台所提的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，非中華電信投資，中華電投資的國際海纜服務皆正常。

台灣周邊海纜再傳斷線，根據台灣海纜監測平台指出，最新一起是9月1日下午發生的EAC2東南亞方向斷線，影響台灣至新加坡的傳輸。

平台資料顯示，目前發生斷線中的海纜包括EAC2東南亞方向、EAC1香港方向部分斷線、C2C（影響香港方面流量）、RNAL NACS香港方向、FNAL港日方向（無接入台灣）、F/RNAL NACS 日本方向，以及國內的台澎3號（兩段）與台金2號，根據網站資訊，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線。

不過，中華電信澄清，目前中華電信國內海纜全部都正常運作，而先前國內海纜傳出的障礙事件，目前也已經全部修復，包含台金二號已於今年1月3日修復，台澎三號兩個故障點也分別於今年5月7日及5月11日修復，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

至於國際海纜部分，中華電表示，針對媒體報導的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，並非中華電信所投資，中華電信投資的國際海纜服務正常。

中華電一共投資超過14條台灣聯外海纜，目前也持續還有新投資的海纜，希望透過不同海纜、多軌道衛星等相互備援，多路齊發降低風險。

業界人士分析，中華電投資的海纜都是台灣主要聯外海纜，若網站所提的海纜確實發生故障，雖有民眾反映網路速度變慢，但多數民眾不會有感，並未傳出重大通訊災情。