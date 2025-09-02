快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

中華電：國際海纜皆正常 國內故障點上半年已修復

中央社／ 台北2日電

台灣海纜監測平台資訊顯示，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線，中華電信下午澄清，目前國內海纜都已在上半年修復並正常運作，平台所提的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，非中華電信投資，中華電投資的國際海纜服務皆正常。

台灣周邊海纜再傳斷線，根據台灣海纜監測平台指出，最新一起是9月1日下午發生的EAC2東南亞方向斷線，影響台灣至新加坡的傳輸。

平台資料顯示，目前發生斷線中的海纜包括EAC2東南亞方向、EAC1香港方向部分斷線、C2C（影響香港方面流量）、RNAL NACS香港方向、FNAL港日方向（無接入台灣）、F/RNAL NACS 日本方向，以及國內的台澎3號（兩段）與台金2號，根據網站資訊，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線。

不過，中華電信澄清，目前中華電信國內海纜全部都正常運作，而先前國內海纜傳出的障礙事件，目前也已經全部修復，包含台金二號已於今年1月3日修復，台澎三號兩個故障點也分別於今年5月7日及5月11日修復，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

至於國際海纜部分，中華電表示，針對媒體報導的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，並非中華電信所投資，中華電信投資的國際海纜服務正常。

中華電一共投資超過14條台灣聯外海纜，目前也持續還有新投資的海纜，希望透過不同海纜、多軌道衛星等相互備援，多路齊發降低風險。

業界人士分析，中華電投資的海纜都是台灣主要聯外海纜，若網站所提的海纜確實發生故障，雖有民眾反映網路速度變慢，但多數民眾不會有感，並未傳出重大通訊災情。

海纜 中華電信

延伸閱讀

永安大橋塞車惡夢 先試辦禁左 配合號誌調整觀察成效

詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

放錨爪勾斷中華電信海纜 宏泰貨輪陸籍船長辯沒注意…二審仍判3年

相關新聞

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

2025全球防詐亞洲高峰會（Global Anti-Scam Summit, GASS）在新加坡舉行，國際平台業者、大型...

旺宏永續報告書出爐 揭ESG三面向具體成果

旺宏（2337）發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Soci...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。