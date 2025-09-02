中華電：國際海纜皆正常 國內故障點上半年已修復
台灣海纜監測平台資訊顯示，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線，中華電信下午澄清，目前國內海纜都已在上半年修復並正常運作，平台所提的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，非中華電信投資，中華電投資的國際海纜服務皆正常。
台灣周邊海纜再傳斷線，根據台灣海纜監測平台指出，最新一起是9月1日下午發生的EAC2東南亞方向斷線，影響台灣至新加坡的傳輸。
平台資料顯示，目前發生斷線中的海纜包括EAC2東南亞方向、EAC1香港方向部分斷線、C2C（影響香港方面流量）、RNAL NACS香港方向、FNAL港日方向（無接入台灣）、F/RNAL NACS 日本方向，以及國內的台澎3號（兩段）與台金2號，根據網站資訊，台灣周邊有8、9條國內外海纜同時斷線。
不過，中華電信澄清，目前中華電信國內海纜全部都正常運作，而先前國內海纜傳出的障礙事件，目前也已經全部修復，包含台金二號已於今年1月3日修復，台澎三號兩個故障點也分別於今年5月7日及5月11日修復，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。
至於國際海纜部分，中華電表示，針對媒體報導的EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜，並非中華電信所投資，中華電信投資的國際海纜服務正常。
中華電一共投資超過14條台灣聯外海纜，目前也持續還有新投資的海纜，希望透過不同海纜、多軌道衛星等相互備援，多路齊發降低風險。
業界人士分析，中華電投資的海纜都是台灣主要聯外海纜，若網站所提的海纜確實發生故障，雖有民眾反映網路速度變慢，但多數民眾不會有感，並未傳出重大通訊災情。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言