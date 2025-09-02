TrendForce：第2季 DRAM 營收季增17.1% 台廠成長力道強勁

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

TrendForce表示，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM (conventional DRAM)合約價上漲、出貨量顯著增長，加上HBM出貨規模擴張，整體營收為316.3億美元，季成長17.1%。平均銷售單價(ASP)隨著PC OEM、智慧手機、CSP業者的採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，多數產品的合約價也因此止跌翻漲。

觀察主要供應商第2季營收表現，SK hynix位元出貨量優於目標計劃，但因相對低價的DDR4出貨比重提升，抑制整體ASP成長幅度，營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，蟬聯第一名。

排名第二的Samsung，第2季在售價、位元出貨量皆小幅增加的情況下，營收成長13.7%，達103.5億美元，市占微幅下滑至32.7%。Micron的出貨量明顯季增，ASP則因DDR4出貨比重增加而季減，營收為69.5億美元，季增5.7%，市占下降至22%，排名第三。

台系廠商第2季營收皆大幅成長，主因是其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，南亞科（2408）得益於PC OEM和consumer大客戶積極補貨，第2季出貨量大幅季增，與ASP下跌的效應抵銷後，營收仍強勁成長56%，上升至3.4億美元左右。

華邦電（2344）出貨量也明顯季增，在ASP持平的情況下，第2季營收季增24.9%，來到1.8億美元。力積電（6770）的營收計算主要是自身生產之consumer DRAM產品，不包含DRAM代工業務，在客戶積極補貨下，其營收季增達86.4%，成長至2,000萬美元。若加計代工部分，因客戶採購動能回溫，力積電營收季減2.9%。

