旺宏永續報告書出爐 揭ESG三面向具體成果
旺宏（2337）發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）三大面向的具體成果，彰顯旺宏在永續經營上的堅實承諾與持續創新。
其中在環境保護面（Environment）：旺宏表示公司在環境永續方面持續深耕，2024年投資約5.9億元於環境安全衛生工作，溫室氣體排放較上一年度減少2.0%，推動工廠生產過程中的「碳排放減量」專案，成功邁入AI節能運轉技術領域，榮獲2024台灣持續改善競賽TCIA- ESG永續類金塔獎殊榮，並榮獲天下雜誌「1.5°C標章證書」，透過AGTP氣候模型評定「企業減碳溫度計」(TRIPs)溫度判定為1.457°C，展現公司積極減碳的實績與決心。
另外，晶圓二廠與晶圓五廠響應「綠色辦公」計畫，合計施行56項環保措施，獲環境部表揚「綠色夥伴」及「綠色採購」績優單位；全公司用水回收率為86.7%，12吋先進晶圓廠則達88.1%；廢棄物回收再利用率高達97.8%，揮發性有機廢氣(VOCs)平均去除率達96.82%。旺宏也持續透過參與國際碳揭露計畫(CDP)的永續評比，以突顯在環境資訊揭露的高度透明與負責，積極提昇低碳經濟的競爭力。而為落實生態保育理念，旺宏連續26年認養新竹科學園區六公頃綠地公園「旺園」，目前全區已有90多種樹種、超過1,500 株植栽，採用廠區內之回收雨水進行養護澆灌，並設有生態池，成為竹科生態教育的重要場域。
在社會責任面（Social）：旺宏積極推動企業社會責任，在多項社會公益及員工關懷行動中獲得肯定。旺宏113年度積極參與「向海致敬淨灘活動」、「工安環保月活動」、「協助園區事業單位衛生安全輔導」以及「園區事業單位緊急應變及安全防護能力提升輔導計畫」。打造五星級員工休閒中心並榮獲教育部體育署「113 年度運動企業認證」。多項免費健康檢查展現旺宏對員工的悉心關懷與照護，全廠區均獲得「健康職場認證-健康促進標章」。
此外，旺宏教育基金會持續培育台灣年輕科技人才逾四萬人，其中超過1,000名AI人才及500名綠能人才，累積頒發的獎學金超過1.8億元。員工投入公益活動達4,301人次，並連續多年認養環保自行車道獲新竹市政府高度肯定，展現企業與社區共榮的真摯承諾。
在公司治理面（Governance）：旺宏注重創新研發，歷年發表的技術論文，持續入選IEDM/VLSI 及ISSCC 等多項半導體國際學術知名會議。旺宏擁有大量優質的國際關鍵技術及智慧財產權，2024年共獲317件專利，迄去年底累積達9,520件國際專利。車用快閃記憶體製造通過ISO 26262功能安全認證，ArmorBoot MX76 Secure Boot Serial NOR Flash產品榮獲EE Awards「2024亞洲金選獎」年度最佳Memory Solution。
