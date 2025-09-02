周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
有周刊報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）8月下旬閃電來台，是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家（右）施壓分潤。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分潤。對此台積電回應詢問指出，黃仁勳來台是應台積電邀請來內部演講。

黃仁勳先前在8月22日搭私人飛機閃電抵台，當天前往新竹台積電研發中心對台積電主管發表演說，並為台積電創辦人張忠謀補過生日，還與台積電董事長暨執行長魏哲家等台積電主管餐敘。

台積電指出，「台積公司與美國政府有通暢的溝通管道，Jensen來是應邀台積邀請來內部演講。」

川普 台積電 董事長 黃仁勳

