EV Group晉升李昱瑩為EVG台灣分公司總經理

半導體創新製程解決方案供應商EV Group (EVG)，今日宣布晉升李昱瑩為EV Group台灣分公司（EVG Taiwan Ltd.）總經理，此項任命即刻生效。李昱瑩將接替原任總經理蔡澤民，而蔡澤民則將繼續擔任EVG與Jointech合資企業億合科技總裁，該合資企業負責EVG在台灣的銷售與行銷業務。

李昱瑩上任後，將肩負起領導 EVG 在台灣營運的關鍵職責。她在半導體產業擁有深厚的專業背景，並於加入 EVG 台灣分公司以來，擔任技術開發與智慧財產權經理長達九年，累積了豐富的實務經驗與領導能力，長期主導EVG在台灣的技術開發與創新製程應用之策略，進而與客戶成功建立信賴的夥伴關係，並曾於國際領先企業擔任工程與研發要職，展現跨領域的專業實力。李昱瑩擁有台灣大學材料科學與工程學碩士學位，兼具紮實的學術背景與豐富的實務歷練，使她成為帶領EV Group台灣分公司持續成長與創新的理想人選。

EV Group執行銷售與客戶支援總監Hermann Waltl表示：「李昱瑩多年來為EV Group台灣分公司的營運貢獻卓著，我們很高興宣布這項實至名歸的晉升。相信在她的卓越領導下，EVG台灣分公司將能持續履行其使命，在半導體創新蓬勃發展的新時代中，為台灣客戶提供最頂尖的支援。」