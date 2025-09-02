快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

EV Group晉升李昱瑩為EVG台灣分公司總經理

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
EV Group晉升李昱瑩為EVG台灣分公司總經理。圖／EVG提供
EV Group晉升李昱瑩為EVG台灣分公司總經理。圖／EVG提供

半導體創新製程解決方案供應商EV Group (EVG)，今日宣布晉升李昱瑩為EV Group台灣分公司（EVG Taiwan Ltd.）總經理，此項任命即刻生效。李昱瑩將接替原任總經理蔡澤民，而蔡澤民則將繼續擔任EVG與Jointech合資企業億合科技總裁，該合資企業負責EVG在台灣的銷售與行銷業務。

李昱瑩上任後，將肩負起領導 EVG 在台灣營運的關鍵職責。她在半導體產業擁有深厚的專業背景，並於加入 EVG 台灣分公司以來，擔任技術開發與智慧財產權經理長達九年，累積了豐富的實務經驗與領導能力，長期主導EVG在台灣的技術開發與創新製程應用之策略，進而與客戶成功建立信賴的夥伴關係，並曾於國際領先企業擔任工程與研發要職，展現跨領域的專業實力。李昱瑩擁有台灣大學材料科學與工程學碩士學位，兼具紮實的學術背景與豐富的實務歷練，使她成為帶領EV Group台灣分公司持續成長與創新的理想人選。

EV Group執行銷售與客戶支援總監Hermann Waltl表示：「李昱瑩多年來為EV Group台灣分公司的營運貢獻卓著，我們很高興宣布這項實至名歸的晉升。相信在她的卓越領導下，EVG台灣分公司將能持續履行其使命，在半導體創新蓬勃發展的新時代中，為台灣客戶提供最頂尖的支援。」

半導體 總經理 台灣大學

延伸閱讀

因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

新聞幕後／台駐美代表人選 藏國安、外交系統角力

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

逾期未提名中選會新人事 張啓楷轟卓榮泰擺爛違法亂紀

相關新聞

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。