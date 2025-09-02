欣興擬辦現增及發債 美系外資預期股價短期內出現負面反應

載板龍頭欣興（3037）擬辦現增，上限5萬張，作為充實營運資金等用途，另外，也將發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總面額上限為40億元；美系外資則是認為，股權稀釋對股票來說是負面的，預期股價短期內將出現負面反應，重申欣興中立評等，目標價下看122元。

欣興董事會決議通過辦理現金增資發行新股，董事會決議通過辦理現金增資發行新股，發行總金額上限為5億元，發行普通股上限為5萬張；增資用途主要是償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。

美系外資表示，欣興計畫透過現增方式籌資，目標發行最多5,000萬股新股，意味股權稀釋率約3.2%；另外，還將辦理可轉債發行，預計募集資金40億元。

美系外資認為，欣興現增及發行可轉債所籌集的資金將用來償還先前發行的無擔保普通公司債及充實營運資，雖然看起來不重要，但股權稀釋對股票是負面的，預期股價在短期內將會出現負面反應。

欣興2日以135元開高後一度拉升至135.5元，但盤中翻黑，終場收在131元，下跌3.5元，跌幅2.6%。