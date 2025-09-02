擴大東協雲端版圖 遠傳旗下博弘收購 Renova Cloud HK

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）宣布，強化國際化與雲端布局，旗下雲端事業小金雞－博弘（6997）雲端宣布與香港知名雲端服務技術公司Renova Cloud HK Limited簽署100%股份收購協議，並透過Renova Cloud入主其越南子公司Viet Nam Renova Cloud Company Limited，擴大東協雲端布局。

遠傳表示，博弘雲端預計於今年第4季起分階段完成對Renova Cloud的全資收購。這次策略投資除展現遠傳在雲端技術領域的前瞻布局，也加速深耕東南亞市場，擴大東協區域的雲端服務版圖，加速推動企業跨境數位轉型，強化區域服務能量。

Vietnam Renova Cloud成立於2017年，是越南領先的雲端服務公司，深耕雲端運算、數據分析、DevOps、自動化與託管等服務，除獲得AWS Migration Competency 能力計畫認證，更連續兩年榮獲 AWS 越南年度合作夥伴獎，服務客戶涵蓋金融、零售、製造業等各領域，協助企業夥伴打造彈性靈活、安全可靠、可擴充性的雲端架構，創造最大優勢。

根據市場研究數據，越南和東南亞雲端服務市場規模預計在2025至2029年間，將以19.12%的年複合成長率持續增長，市場規模有望達到408億美元，顯示該區域雲端服務潛力巨大。博弘雲端此次策略投資Renova Cloud，不僅將促進雙方的技術和市場發展，也為東南亞地區的雲端服務市場注入新的活力；同時持續深耕台灣及香港市場，保持台灣和香港市場的雲端服務領先地位。

遠傳指出，透過此次策略性收購，遠傳將整合在5G、AI與雲端整合的核心能力，結合博弘雲端的技術創新與完整雲端產品組合優勢，以及Vietnam Renova Cloud在越南及東南亞的市場經驗與地緣優勢，攜手打造跨國一站式雲端服務平台，將聚焦製造、金融與零售等重點產業，深入拓展東南亞市場。

遠傳總經理暨博弘雲端董事長井琪表示，博弘雲端2019年成為遠傳的子公司，2024年底成功上櫃；一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海，發揮集團綜效，拓展事業新篇章。

井琪強調，透過Renova Cloud間接投資越南雲端服務公司Vietnam Renova Cloud，不僅是博弘雲端的重要里程碑，亦是遠傳深化東協市場的重要布局。期待透過技術優勢的整合，協助國際夥伴提升營運韌性與市場競爭力。

博弘雲端總經理何冠生表示，博弘雲端對於本次收購的評估已有數年，Vietnam Renova Cloud 團隊在2023、2024連續兩年皆榮獲越南 AWS Partner of the Year 榮譽，充分展現其技術實力及市場影響力。透過這次收購，將進一步強化我們在越南和東協地區的競爭力與服務能量。

東南亞 雲端服務 遠傳電信

