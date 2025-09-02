快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

DRAM第2季營收季增17.1% SK hynix市占擴大

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce表示，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM(conventional DRAM)合約價上漲、出貨量顯著增長，加上HBM出貨規模擴張，整體營收為316.3億美元，季成長17.1%。平均銷售單價(ASP)隨著PC OEM、智慧手機、CSP業者的採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，多數產品的合約價因此止跌翻漲。

觀察主要供應商第2季營收表現，SK hynix位元出貨量優於目標計劃，但因相對低價的DDR4出貨比重提升，抑制整體ASP成長幅度，營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，蟬聯第一名。

排名第二的Samsung，第2季在售價、位元出貨量皆小幅增加的情況下，營收成長13.7%，達103.5億美元，市占微幅下滑至32.7%。Micron的出貨量明顯季增，ASP則因DDR4出貨比重增加而季減，營收為69.5億美元，季增5.7%，市占下降至22%，排名第三。

台系廠商第2季營收皆大幅成長，主因是其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，Nanya得益於PC OEM和consumer大客戶積極補貨，第2季出貨量大幅季增，與ASP下跌的效應抵銷後，營收仍強勁成長56%，上升至3.4億美元。

Winbond出貨量也明顯季增，在ASP持平的情況下，第2季營收季增24.9%，來到1.8億美元。PSMC的營收計算主要是自身生產之consumer DRAM產品，不包含DRAM代工業務，在客戶積極補貨下，其營收季增達86.4%，成長至2,000萬美元。若加計代工部分，因客戶採購動能回溫，PSMC營收季減2.9%。

營收 貨量

延伸閱讀

這檔記憶體股 翻身拚轉盈

大摩：DRAM首選華邦電

威剛7月營收跳增四成達42.61億元 看好某大廠DDR4停產計畫不變

南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

相關新聞

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

周刊再度報導台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積...

SK海力士第2季DRAM市占再拉升 逼近四成 坐穩第一

集邦科今今日發布最新統計指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（...

錼創搭 AI 眼鏡題材強勢漲停 外資連買助攻股價登近2月高點

錼創科技-KY創（6854）受惠於AI眼鏡題材，股價2日強勢漲停。隨著宏達電（2498）發表AI眼鏡，市場預期AI智慧眼...

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

鏡週刊今天報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月下旬閃電來台，主要是替美國總統川普政府傳話給台積電董事長魏哲家施壓分...

中鋼聲明：投資台智電持股12.5% 沒有主導權

中鋼集團工會2日表達訴求，不滿中鋼參與台灣智慧電能公司，中鋼公司（2002）發表聲明，持股台智電12.5%，非中鋼主導。

崇越攜先進封裝與矽光子技術 登場 2025 SEMICON Taiwan

「2025 SEMICON Taiwan」半導體展即將隆重登場，崇越（5434）2日預告，9月10日至12日，於台北南港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。