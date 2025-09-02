創新加速器啟動 禾榮與清華攜手打造 BNCT 國際研發基地

為深化產學研合作，禾榮科（7799）2日宣布，與清華大學簽署合作協議，共同成立「禾榮–清華聯合研發中心」。簽約儀式由清華大學校長高為元、研發長邱博文等人代表出席，禾榮科技則由董事長許金榮、總經理沈孝廉等人出席見證。

該中心將整合雙方專業與資源，強化包括加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）在內的先進醫療與加速器相關技術研發，推進具產業價值的創新成果落地應用。這不僅標誌著台灣在精準醫療與高端醫材領域的新里程碑，也呼應全球對創新癌症治療與醫學科技的高度需求，更是清華大學產學合作項目的成功典範項目之一。

回顧過往，禾榮科早期即透過技術轉移的方式，將清華大學與工研院累積的BNCT相關成果整合並商品化；近年來雙邊在BNCT領域的產學合作規模顯著成長，已突破每年1,000萬元規模，為2日研發中心的成立奠定堅實基礎。本研發中心合作期程為五年，自2025年9月正式啟動。禾榮科將投入至少新台幣5,000萬元，支援多項BNCT相關研究計畫，並促進國際合作與專業人才培育。

高為元表示，BNCT是跨領域研究走向臨床應用的典範，需要核能、醫學、藥物、材料與工程的整合，清華正具備完整的人才與研究基礎。這次與禾榮科成立聯合研發中心，將讓研究從一開始就貼近產業需求，成果能走出實驗室，真正落實到臨床現場。清華與禾榮的合作不只是產學結盟，更是一個連結國際的重要平台。透過這個中心，清華師生將能接觸最前沿的挑戰，也讓台灣在全球醫療科技中展現獨特角色，持續擴大我們的國際影響力。

禾榮科技董事長許金榮表示，自2017年成立以來，始終深信BNCT能為病患帶來新的希望與選擇。禾榮科的使命，就是將這項技術落實於臨床，造福病患。從取得醫療器材認證、與中國醫藥大學及台北榮總展開合作，到與佳世達集團明基醫院簽署合作協議，再到如今聯合研發中心成立，這每一步奠定了台灣BNCT邁向國際的重要里程碑。未來將持續投入AB-BNCT系統開發、優化治療方案，並深化國際合作，讓台灣成為全球BNCT研發與臨床的重要基地。

未來，雙方將結合產業實務與學術研發的優勢，使研發中心在創新技術開發、驗證與應用產業化上更具效率與競爭力，並聚焦於多項核心合作領域，包括：BNCT診療藥物開發、加速器與中子源技術研究、混合輻射場測量技術開發、醫療曝露品質保證標準制定與跨領域人才培育。