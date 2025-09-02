WinRAR遭駭客攻擊 資安院籲立即更新至最新版
國家資通安全研究院今天表示，知名壓縮軟體WinRaR近日遭駭客發動零時差攻擊，透過夾帶惡意壓縮檔的電子郵件，引誘收件人解壓縮後觸發惡意程式，提醒民眾立即更新至最新版，以降低受駭風險。
資安院說明，近期有駭侵組織利用漏洞製作惡意壓縮檔，將實際藏有惡意程式的壓縮檔命名為「履歷、自傳或職缺說明」，偽裝成求職郵件引誘收件人開啟，一旦收件人解壓縮檔案，漏洞即被觸發，木馬程式會直接植入電腦開機目錄，並於每次開機時自動執行，這讓駭客能長期潛伏竊取機敏資料，甚至完全控制電腦。
資安院表示，國際資安公司ESET研究報告中揭露，駭侵組織RomCom已經利用這項漏洞，鎖定烏克蘭政府機關、外交單位及人權組織發動攻擊，顯示該漏洞已構成國際性資安威脅。
資安院提醒，民眾常透過壓縮檔案分享文件，若不慎開啟惡意RaR壓縮檔，將使駭客長期潛伏於電腦中，甚至完全控制系統，除了立即更新軟體，平時也應注意郵件防護，不點擊來路不明的連結或附件，以保障自身資訊安全。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 注意！全新「地瓜球」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言